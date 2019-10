Türgi president Recep Tayyip Erdogan teatas kolmapäeva pärastlõunal, et sõjaline operatsioon Süüria kirdeosas on alanud. Kohaliku meedia teatel viitavad operatsiooni algusele ka piiriäärsest regioonist kostvad plahvatused.

Näiteks CNN Turki reporter, kes viibib Türgi poolel asuvas Ceylanpinari linnas, teatas, et Süüria poolel Ras-al-Aini linnast oli kuulda mitu kõva plahvatust ning linnast on näha tõusmas suitsusambaid, vahendasid Axios, Reuters, BBC ja CNN.

Türgi julgeolekuametnik selgitas Reutersile, et operatsioon Süürias algas õhurünnakutega ning seda toetab ka suurtükkide tuli.

Ankara teatel on operatsiooni sihtmärgiks Süüria kurdide üksused, keda Türgi käsitleb terroristidena, ning sõjalise sekkumise eesmärgiks on luua Süüria poolele Türgi kontroll all olev ala, kus poleks kurdide võitlejaid ning kuhu saaks asustada Türgi territooriumil viibivaid Süüriast pärit põgenikke.

Erdogan selgitas, et Türgi relvajõudude ja süürlastest liitlaste operatsiooniga Rahu Kevad on plaanis elimineerida "terrorikoridor Türgi lõunapiiril". Riigipea sõnul peaks operatsioon elimineerima ohud, mis tulenevad nii kurdide omakaitseväest YPG kui ka äärmusrühmitusest ISIS.

Samuti mainis ta eesmärgina turvatsooni loomist süürlastest põgenike jaoks.

"Meie missiooniks on ennetada terrorikoridori loomist meie lõunapiiril ning tuua piirkonda rahu," selgitas Erdogan oma Twitteri-postituses. "Me säilitame Süüria territoriaalse terviklikkuse ja vabastame kohalikud kogukonnad terroristidest."

SDF: Türgi sõjalennukid ründavad tsiviilelanike piirkondi

Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF), kus kurdide omakaitseväel on juhtroll ning mis oli ISIS-e vastase võitluse eesrinnas, andis teada, et piirkonda on rünnanud Türgi sõjalennukid ning olukord tekitab kohalikes inimestes suurt paanikat.

"Türgi sõjalennukid on alustanud õhurünnakuid tsiviilpiirkondade vastu," rõhutas SDF-i pressiesindaja Mustafa Bali.

Ras a-Aini linna pommitamist on kinnitanud ka kurdide esindajad.