Mänguväljakute ohutust peavad kontollima nii linn kui ka TTJA

Kolmapäevasel Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil rääkisid linnapea Mihhail Kõlvart ja abilinnapea Kalle Klandorf, et Eestis pole keegi võimeline tegema ekspertiisi, kas laste mänguväljak on ohtlik või mitte. Kõlvart lisas, et Eestis "pole süsteemi, mille alusel mänguväljakuid saaks hinnata".

Linnajuhtide kommentaarid olid ajendatud kolmest Tallinna rajatud laste mänguväljakust, mille suhtes algatas tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) viimase nädala jooksul menetluse. Klandorfi sõnul pole tänaseni selge, kas mänguväljakud ka tegelikult ohtu kujutavad.

Kõlvart märkis, et tema andmetel juhtus nii, et TTJA-sse pöördus kolm mänguväljakut rajanud ettevõtte konkurent ning mingil kummalisel moel jõudis avaldus enne meediasse, kui linnajuhid ise sellest teada said.

"Juhtus see, et tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet pidi tunnistama, et neil puudub õiguslik baas ja kompetents, et hinnata mänguväljakuid. Tuli välja, et meile ei olegi süsteemi, mille alusel mänguväljakud saaks hinnata," rääkis Kõlvart.

Kontrollida saavad nii linn kui amet

TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik selgitas ERR-ile, et mänguväljakutele kehtib üksainus, ehitusseadustikust pärit printsiip: mänguväljakud peavad olema ohutud.

Mänguväljaku seadmete juures tuleb Tamtiku sõnul silmas pidada kahte aspekti – turul on olemas nii sertifitseeritud kui ka sertifitseerimata tooted. Sertifitseeritud toode peab vastama standardile.

"Sertifitseerimata toodete puhul tuleb nende ohutust kontrollida muul moel, kuna need tooted ei pea vastama standardile. Igal juhul peavad need olema ohutud," märkis Tamtik.

Tamtiku sõnul on kohalikul omavalitsusel, näiteks Tallinna linnal, kohustus kontrollida mänguväljaku ohutust kasutusloa menetluse käigus. "Mänguväljaku seadmete kohta on olemas Euroopa standardiseeria EN1176. Standardeid käsitletakse valdkonna hea tavana. Vastavale standardile kohaseid katsekehasid on võimalik internetist tellida. Nendega on võimalik läbi viia esialgset ohutuskontrolli ning kahtluse tekkimise korral on võimalik vastav teenus juba turult hankida," ütles Tamtik.

Sertifitseeritud mänguväljaku puhul on asi lihtne, sest ülevaatuse saab teha vastava sertifikaadiga teenusepakkuja. Kui tegemist on sertifitseerimata tootega, siis tuleb kohalikul omavalitsusel valida muu sobiv viis ohutuse kontrollimiseks, märkis Tamtik.

Kui mänguväljak on aga juba paigaldatud ning sellele on antud kasutusluba, siis langeb selle ohutusjärelevalve TTJA-le. Amet teeb järelevalvet ka siis, kui mõnel mänguväljakul peaks õnnetus juhtuma. Väljakute ohutust kontrollitakse mitmel moel.

"Üks meetod on visuaalne kontroll, millega kontrollitakse mänguväljaku seadmete korrasolekut ning purunemisest ja kulumisest tulenevad defektid on võimalik ka sel viisil tuvastada," ütles Tamtik.

Lisaks on TTJA-l olemas mänguväljakute katsekehade komplekt ning TTJA ametnikud on läbinud ohutuse hindamise alase koolituse, kuidas ka standardile vastavat kontrolli läbi viia, lisas Tamtik.