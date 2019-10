Neljapäeval tuleb vihmane sügisilm

Eeloleva öö hakul on vihmahooge enam Eesti põhjaservas, pärast keskööd Lõuna-Eestis. Kohati tekib udu. Lõunakaare tuul on nõrk. Õhutemperatuur on 3..9 ja kui keset Eestit on selgemat taevast, siis langeb nulli lähedale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Neljapäevahommikul on hoovihma võimalus suurem Lõuna-Eestis ja Peipsi ääres. Lõunakaare tuul on nõrk. Õhutemperatuur on 1-st kraadist sisealadel kuni 9 kraadini rannikul ja Lõuna-Eestis.

Päeval sajab vihma enam Eesti lõunapoolses osas. Puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhusooja 7..11 kraadi.