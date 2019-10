Esimese poole sulgemine on planeeritud kuni 18. oktoobrini. 21.–25. oktoober on suletud silla teine pool freesimis- ja asfalteerimistöödeks. Tööde ajal on avatud kaks sõidurada ning liiklus toimub kahesuunaliselt.

Oktoobri lõpust detsembri lõpuni toimub Narva-poolse pealesõiduplaadi ja tugiseina ehitus. Tööde ajal on liiklus suunatud ümber töötsooni.

Ehitustööd sillal kestavad 2,5 kuud. Töid teostab AS Tref Nord. Tööde maksumus on 355 000 eurot.

Silla remondi tõttu võib piiriületusel Eestist Venemaale tekkida pikem ooteaeg.