Pacific Gas & Electric (PG&E) otsus mõjutas paljusid inimesi, hulk koole ja ettevõtteid oli suletud, vahendas AP. Ettevõtte otsust kritiseerisid nii kliendid kui ka California kuberner.

Nii ulatuslikud taotluslikud elektrikatkestused on piirkonnas pretsedenditud.

PG&E sõnul on katkestused aga avaliku turvalisuse huvides ning nende eesmärk on vältida sarnaseid maastikupõlenguid, mille tagajärjel on viimaste aastate jooksul hukkunud hulk inimesi, hävinud tuhandeid kodusid ning mis on kaasa toonud miljardite dollarite ulatuses nõudeid.

Kolmapäeval jättis PG&E näiteks San Francisco Bay Areas, Sierra Nevadas, Keskorus elektrita hinnanguliselt 600 000 klienti.

PG&E hoiatas, et elekter võib pärast tuulte vaibumist ära jääda mitmeks päevaks, sest helikopterid ja ettevõtte töötajad peavad läbi vaatama kogu elektrisüsteemi enne, kui saab võrgu sisselülitamise ohutuks tunnistada.

Elektrikatkestusest anti teada nädala alguses. Californialased kiirustasid seejärel varuma taskulampe, patareisid, pudelivett, jääd ja jahutuskotte, võtsid välja sularaha ning täitsid gaasiballoone.

PG&E aga püstitas San Francisco peakontori ümber barrikaadid, kuna kardab klientide pahameelt. Näiteks üks klient viskas ettevõtte Oroville'i kontorit munadega. Üks PG&E veok sai aga pihta kuuliga, kuid võimud ei ole kinnitanud, kas auto oli rünnaku sihtmärk.

PG&E maastikupõlengute ohutuse programmi juht Sumeet Singh kinnitas, et ettevõte mõistab olukorra mõju ja raskust klientidele, kuid kutsus inimesi üles mitte valama oma pahameelt välja PG&E töötajate peale.