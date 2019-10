Briti ringhäälingu BBC teatel ütlesid kurdide juhitud Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) Twitteris, et ühes vasturünnakus sai surma 22 Türgi võitlejat.

Ankara teatas esimese Türgi sõduri hukkumisest alles sel reedel. Kaitseministeerium lisas, et kolm Türgi sõdurit sai ka haavata.

Ministeerium ütles Süüria kurdidele viidates, et sissetungil "neutraliseeriti" veel 49 "terroristi". Kokku on kolmapäeva õhtul alanud operatsiooni tulemusena tapetud 277 kurdi võitlejat. Neid andmeid ei ole võimalik sõltumatult kinnitada.

EL kaalub Türgi karistamist sanktsioonidega

Euroopa Liit mõtleb kehtestada Türgile sanktsioonid pealetungi pärast, mille riik Süüria kurdide vastu alustas, ütles Prantsusmaa Euroopa asjade riigisekretär reedel.

"Loomulikult on see laual," ütles Amelie de Montchalin raadiole France Inter. Tema sõnul arutab blokk vastust Türgi pealetungile järgmisel nädalal Euroopa Ülemkogul.

"Meie hukkamõist on tugev, kuid asi ei jää siiapaika /.../ Me kavatseme tegutseda," lausus Montchalin.

"Võite ette kujutada, et me ei jää oma lauapoolele istuma ja ütlema: "Teate, me tunnistame, et asjad on keerulised"."

Türgi alustas kolmapäeval pealetungi kurdi Rahvakaitseüksustele (YPG) Kirde-Süürias. Paar päeva varem otsustas USA president Donald Trump, et viib oma väed piirkonnast välja.

YPG ja tema juhitud Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) on USA juhitud sõjalise koalitsiooni liitlased võitluses äärmusrühmituse Islamiriik vastu.

NATO juht: liitlased peavad võitluses ISIS-ega ühtseks jääma

NATO peab võitluses äärmusrühmitusega ISIS ühtseks jääma, hoiatas alliansi peasekretär Jens Stoltenberg seoses Türgi pealetungiga kurdi võitlejatele Põhja-Süürias.

"Meil tuleb meeles pidada, et peame jääma kokku võitluses meie ühise vaenlase vastu, kelleks on ISIS," ütles Stoltenberg neljapäeval Ateenas.

"ISIS on Iraagis, Süürias, Afganistanis ikka veel olemas," lisas ta.

"Oleme saavutanud võitluses ISIS-ega tohutut edu ja peame kindlustama nende saavutuste säilimise."