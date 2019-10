Sel nädalavahetusel on parvlaevade Tõllu ja Pireti kõrval on valmis kolmanda laevaga liinile tulema ka Regula, mille pardal on juba valmisolekus parvlaeva meeskond, ütles TS Laevade pressiesindaja Sirle Arro.

Arro ütles ERR-ile, et esialgu on Regula valvel, ent kui koormus peaks suurenema, siis läheb ta liinile.

Arro prognoosis, et suurem koormus ja järjekorrad ootavad ees pühapäeval. Siis on Regula reisid juba graafikusse pandud.

Ta märkis, et Tõllu ja Pireti reisid toimuvad iga 35 minuti tagant ning pühapäeval teeb nende väljumiste vahel reise ka Regula.

"Nendele reisijatele, kellel e-piletit ei ole, võime me rahustuseks öelda, et kindlasti me veame kõik soovijad üle," kinnitas Arro.

Politsei saab abijõudu mandrilt ja Hiiumaalt

Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk ütles ERR-ile, et nädalavahetuses on kaasatud ka abijõude mandrilt ning Hiiumaalt.

Siku sõnul on plaanis ka alkoreidid. "Jaa. Reidid käivad ikka selle asjaga kaasas. Kui me varasemate aastate statistikat vaatame, siis oleme kätte saanud napsutanud juhte ca 20 või rohkem erinevatel aastatel. Sel aastal tuleb neid reide samamoodi teha ja liikluses kord majas hoida, teistmoodi ei saa," ütles Sikk.

"Liikluskoormus on kindlasti see, mis tunduvalt kasvab ja kui koormus kasvab, siis see võib kaasa tuua erinevaid intsidente liikluses. Kuigi kõige suurem ohuallikas on liikluses kindlasti joobes juhid," lisas ta.

Sikk andis ka mõned soovitused, mida Saaremaa ralli külastajad järgida võiks. "Tasuks oma liikumistrejektoor läbi mõelda, olla teiste liiklejate suhtes viisakas, hoida pikivahet jne. Katsete ümbruses on kindlasti parkimise teema, selles osas tasub usaldada korraldajaid ja turvafirmat G4S. Tasub kindlasti aega varuda. Kui aega napiks jääb, siis hakkame ju kiirustama ja kiirustades tekivad vead. Kui aega on piisavalt, jõuab rahulikult mõelda ja vaadata," ütles Sikk.

Sikk ütles, et kuigi suuremad massid ei ole veel võib-olla kohale jõudnud, on tänavu seni olnud õhkkond üsna rahulik.

52. Saaremaa ralli start antakse reedel 11.oktoobril, algusega 17.00 Auriga keskuse parklas.