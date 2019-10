EL-i liikmed toetasid Londoniga Brexiti-kõneluste jätkamist

Barnier' kohtumine liikmesriikide suursaadikutega ei ole veel läbi, kuid ametnike sõnul toetasid riigid kõneluste jätkamist.

Barnier ütles varem, et kõnelused Briti kolleegiga on olnud konstruktiivsed, kuid ei maksa hellitada lootust kiirele kokkuleppele.

"Meil oli Steve Barclay ja Briti meeskonnaga konstruktiivne kohtumine ja nüüd lähen ma 27 (EL-i riigi) suursaadikuid ja parlamendi Brexiti-rühma küsitlema," ütles Barnier.

"Olen juba varem öelnud, et Brexit on nagu mäkketõus, mis nõuab valvsust, otsusekindlust ja kannatlikkust," lisas ta, kuid keeldus vastamast küsimusele, kas on väljavaateid enne järgmise nädala EL-i tippkohtumist kokkuleppele jõuda.

Tusk: Iirimaa peab Brexiti-lepet võimalikuks

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk teatas reedel Iiri peaministrilt Leo Varadkarilt tulnud positiivsest signaalist, et Brexiti-kokkulepe on siiski võimalik, mille mõjul otsustas ta kõnelusi Ühendkuningriigiga jätkata.

Küprose pealinnas Nicosias viibiva Tuski sõnul on see esimene kord, kui Varadkar ja Briti peaminister Boris Johnson näevad teed lahkumisleppe suunas.

Vähimgi võimalus kokkuleppele jõuda tuleb ära kasutada, rõhutas Tusk.

Tal oli esialgu kavas reedel kõnelused lõppenuks lugeda, aga tänu läbimurdemärkidele jätkatakse neid ka nädalavahetusel. Kokkulepe tuleb saavutada järgmisel neljapäeval algavaks EL-i tippkohtumiseks.

Tusk hoiatas, et õnnestumise garantiid ei ole ja aeg on otsakorral, kuid kannustas pooli siiski kõiki võimalusi ära kasutama.