Nopri talu sai valmis uue moodsa lehmalauda

Nopri talu peremees Tiit Niilo nimetas uut rekonstrueeritut lauta "seitsme tärni laudaks", kus on täidetud kõik ootused loomade heaolule, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ehk toit, vesi, valgus, õhk, ruum, ase ja peale selle meie oma pere, kelle seitsme generatsiooni farmeri kogemus on kogu selle asja majandaja," selgitas ta.

Uues laudas on on ruumi 337 lehmale, kelle igapäevase lüpsi eest kannavad hoolt neli robotit. Ja olgugi, et robotite maanurka tulemine tähendas kahe töötaja koondamist, loob pidevalt kasvav ja arenev talu iga-aastaselt keskmiselt kolm töökohta juurde.

Uue lauda valmimisega on Nopris endale seadnud eesmärgi hakata tootma Eesti kõige puhtamat piima.

"Puhtaima piima poole hakkame liikuma nüüd ja praegu. Juba praegu on meie veebilehel alamenüü, Eesti puhtaim piim. Tere tulemast osalema sellesse aurtelusse, me avaldame kõik oma piimaga seotud näitajad igapäevase analüüsi saabumisel ehk korra nädalas," rääkis Niilo.

Niilo toob ka välja maaettevõtete praeguse aja kõige olulisema probleemi. Investeeringute tegemiseks on järjest keerulisem saada laenu pankadest.

Temalgi tuli uue lauda ehitamiseks vahetada panka. "Selle farmi ehitamise käigus Nopri vahetas panka, SEB-st sai LHV," tunnistas ta.

"Ma arvan, et siin on küsimus selles, kui hästi pank tunneb kohalikku ettevõtjat. Kui me räägime põllumajandustootjast, siis tegelikult põhiküsimus on see, et kes see on, kellele sa laenu annad, kui tugev see ettevõte on ja kui hästi on põllumajandustootja tulnud läbi suurematest või väiksematest kriisidest. Põllumajandustootjal, kes tegutseb väljaspool suuremaid linnu, tal on olemas üks oluline eelis, tal on olemas suurepärane tagatis, see on põllumajanduslik maa," lausus LHV ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume.