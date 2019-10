Aasta ettevõte valiti EAS-i ja Eesti tööandjate keskliidu konkursi "Ettevõtluse auhind" ning Eesti kaubandus-tööstuskoja konkursi "Konkurentsivõime edetabel" parimate seast.

"Tänavune aasta välisinvestor ja aasta ettevõte on toonud Eesti majandusse üle 200 miljoni euro välisinvesteeringuid. Just sellised välisinvesteeringud aitavad tuua Eestisse uusi teadmisi, luua uusi töökohti ning tõsta Eesti inimeste palku," kirjeldas EAS-i juhatuse liige Sigrid Harjo aasta ettevõtet ning lisas, et kõiki võitjaid iseloomustab ambitsioonikus ja suunatus ekspordile, mis on majanduse arengu aluseks.

Tööandjate keskliidu volikogu esinaise Kai Realo sõnul on nii tänavune võitja Estonian Cell kui ka aasta eksportöör AS Cleveron silmapaistvad uuendajad ja piirkonna olulised tööandjad. "Estonian Cell, kes investeeris kogu eelmise aasta kasumi keskkonnamõjude vähendamisse, annab väärtusahelas tööd enam kui 500 inimesele. Pakirobotite leiutaja Cleveron panustab aga sektori tööjõu tulevikku, koolitades oma inimeste ja oma kuludega Viljandis uusi robootikainsenere," selgitas Realo.

Kaubandus-tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman ütles, et ettevõtlikel inimestel on hindamatu roll ühiskonna heaolu kasvatamisel ning nende tehtavate pingutuste tunnustamine on väga tähtis.

EASi ja Eesti Tööandjate Keskliidu konkursi "Ettevõtluse auhind 2019" võitjad:

Aasta uuendaja – SK ID Solutions AS

Aasta eksportöör – Cleveron AS

Aasta pereettevõte – OÜ T-Tammer

Aasta disaini rakendaja – Evocon OÜ

Aasta välisinvestor – Estonian Cell AS

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja konkursi "Konkurentsivõime edetabeli 2019" võitjad:

Konkurentsivõimelisim suurettevõte 2019 – Merko Ehitus AS

Konkurentsivõimelisim väike- ja keskettevõte 2019 – CM Tallinn AS

Konkurentsivõimelisim mikroettevõte 2019 – Intelligentne Grupp OÜ

Konkurentsivõimelisimad ettevõtted 2019 tegevusvaldkonniti:

Konkurentsivõimelisim side-, kommunikatsiooni ja IT ettevõte 2019 – Telia Eesti AS

Konkurentsivõimelisim tööstus- ja energeetikaettevõte 2019 – Cleveron AS

Konkurentsivõimelisim toiduainetööstuse ettevõte 2019 – A. Le Coq AS

Konkurentsivõimelisim finantsvahendusettevõte 2019 – Swedbank AS

Konkurentsivõimelisim hulgikaubandusettevõte 2019 – CM Tallinn AS

Konkurentsivõimelisim turismiettevõte 2019 – Novatours OÜ

Konkurentsivõimelisim jaekaubandusettevõte 2019 – Silberauto AS

Konkurentsivõimelisim ehitusettevõte 2019 – Merko Ehitus AS

Konkurentsivõimelisim teenindusettevõte 2019 – Ramirent Baltic AS

Konkurentsivõimelisim kinnisvaraettevõte 2019 – Kapitel AS

Konkurentsivõimelisim transpordi- ja logistikaettevõte 2019 – Tallink Grupp AS

Konkurentsivõimelisim põllu- ja metsamajandusettevõte 2019 – Tornator Eesti OÜ

Konkurentsivõimelisim projekteerimis- ja arhitektuuriettevõte 2019 – Energiapartner OÜ

Majandusministeerium tunnustas ettevõtluse edendamise auhinnaga e-residentsuse programmi ja MTÜ Eesti 2.0 projekti "Suvekool Hüppelaud".

Aasta noore ettevõtja tiitli sai Ampler Bikes kaasasutaja Ardo Kaurit.

Aasta ettevõtte valis žürii, kuhu kuulusid väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo, Eesti Panga president Madis Müller, Rektorite Nõukogu juhatuse esimees Mait Klaassen, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuht Kristiina Esop, kaubandus-tööstuskoja juhatuse liige ja Chemi-Pharmi juhatuse liige Ruth Oltjer, Eesti tööandjate keskliidu juht Arto Aas, endine EAS-i juhatuse esimees Alo Ivask ja EAS-i ettevõtluse keskuse direktor Tanel Rebane.

Eesti parimate ettevõtete tunnustamise pidulikku galat korraldavad ettevõtluse arendamise sihtasutus, Eesti kaubandus-tööstuskoda ja Eesti tööandjate keskliit.