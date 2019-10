ERR Moskvas: plaanitav elamukompleks endise õlletehase ümber tekitab vaidlusi

Esimesed hooned Badajevski õlletehase territooriumil ehitati 1875. aastal. Toona kutsuti seda Trjohgornaja Õllemanufaktuuriks. Viimased 15 aastat on aga endine tehas populaarne ajaveetmise koht kohvikute ja klubidega nagu Telliskivi loomelinnak Tallinnas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kohalike väitel oli Vene impeeriumi suurima õlletehase üks asutajatest hoopis eestlane.

"See oli Alfred Kempe, kes oli algaja õllepruulija, kes läks Münchenisse, sai sealt teadmisi ja tehnoloogia ning tuli siis Moskvasse ja veenis Moskva kaupmehed ära, et siin tuleb õlletööstus avada," selgitas kunstiruumi omanik Mihhail Semjonov, kes püüdis hoida Kempe pärandit ja asutas isegi oma väikese pruulikoja.

Endise tehase ruumide rentnikud panustasid palju, et hoida vanu maju enam-vähem korras. Varsti aga võib sinna tulla suur elamukompleks, mille autor on Šveitsi arhitektidebüroo Herzog & de Meuron.

Suur maja varjab vaate vanadele hoontele ja hooned ise võivad ehitustöid mitte üle elada.

"Mul on tunne, et Herzog & de Meuronilt telliti ainult pildid - pildid fassaadist, õuest. Aga ma ei ole kindel, et nad mõtlesid kogu kontseptsiooni läbi," ütles ühenduse ArchiPeople asutaja Ljudmila Malkis.

"Kuidas arendaja vastutab, kui variseb kokku mõni ajalooline müür? Kahjuks on selle projekti ümber praegu palju udu, mis võib midagi varjata. Ja siis tekibki küsimus, mida meie eest varjatakse?" arutles Ökoehituse nõukogu liige, insener Aleksandr Stroikov.

Arendaja esindaja ütles Moskva linnaduumas toimunud ümarlaual, et ettevõte ei varja midagi.

"Spekuleeritakse, et midagi lammutatakse, mingeid mälestisi demonteeritakse. See ei vasta tõele. Need fassaadid, mis on nõukogudeaegsete juurdeehitiste taga, me demonteerime need ja avame fassaadid linnale, et kõik saaksid neid näha," selgitas Capital Groupi projektijuht Dmitri Letov.

Mõlemad pooled kavatsevad kaitsta oma seisukohti avaliku arutelu käigus, mis on viimane etapp enne ehitusloa väljaandmist.

"Praegu ei ole veel mingeid otsuseid vastu võetud ja ma hoiatan ametnikke ette, et kui nad inimesi ei kuula, siis inimesed tulevad tänavale," ütles Moskva linnaduuma liige Kommunistlikust Partest Jekaterina Jengalõtševa.