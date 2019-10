Haapsalus selgitati välja Eesti parimad hooldustöötajad

Viiendat aastat peetud kutsevõistluste eesmärk on väärtustada hooldaja ametit, mis ei ole tööturul väga atraktiivne, kuid mille järele on aina suurem vajadus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Inimesi, kelle eest võistlustel hoolitseti, kehastasid Haapsalu kutsehariduskeskuse täiskasvanud õppurid.

"Traditsiooniliselt on meil kaks võistlust - üks on individuaalne, teine võistkondlik. Oma oskustega nad näitavad, mida nad iga päev teevad," selgitas üks kutsevõistluse korraldajatest Pille Jaasi.

Kui individuaalse ülesande puhul tuli veenda hoolealust hommikusööki sööma, siis võistkondlikus ülesandes tuli maha rahustada kaks dementsusega inimest, kelle vahel oli puhkenud tüli.

Varasematel aastatel on pööratud kutsevõistlustel tähelepanu tehnilistele oskustele, seekord oli aga fookuses suhtlemine.

"Esmane on suhtlusoskus, dementsuse olemuse mõistmine. Kurjaga käskides, kiirustades ei saa midagi, vaid just see, et leida, mis on sellel inimesel veel meeles, mis oskused on tal alles ja neid jõustada ja kasutada," selgitas Eesti sotsiaalasutuste juhtide nõukoja esimees Maire Koppel.

Kõigi ülesannete puhul valisid kohtunikud parimaks sihtasutuse Koeru Hooldekeskus töötajad. Individuaalarvestuses võitnud Ruth Lehis rääkis, kuidas ta selle ameti juurde jõudis.

"Alguse sai sellest, kui minu enda vanaema jäi viletsaks, siis ma veel ei teadnud sellest mitte midagi. Kui siis ei saanud teistele abi osutada, siis sellest sain tõuke, et selles valdkonnas tööd leida endale," rääkis Lehis.

Kuna Koeru Hooldekeskus oli parim kõigis kategooriates, sai Koeru rahvas endale ka au korraldada järgmise aasta hooldustöötajate kutsevõistlused.