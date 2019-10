Nädalavahetusel on nii vihma kui ka päikest

Laupäeva öösel on ilm kõikjal pilvine ja vihmane, kohati on sadu tugev. Puhub lõuna- ja edelatuul 7 kuni 12, puhanguti 15 meetrit sekundis. Temperatuur on 7 kuni 11 kraadi vahemikus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul sajab jätkuvalt vihma ja endiselt võib sadu kohati tugev olla. Puhub lõuna- ja edelatuul, saartel läänetuul 5 kuni 10, rannikul kuni 12, puhanguti 16 meetrit sekundis. Soojakraadid ulatuvad 11-ni.

Päeval on selgimisi ja pärastlõunal jäävad sajuhood harvemaks. Tuul on kõikjal läänest, puhudes 7 kuni 12, iiliti kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtul nõrgeneb veidi. Sooja on parajalt 10-12 kraadi.

Pühapäeval kaugeneb madalrõhkkond meie lähedalt ning on lootust, et pilvede vahelt võiks päikest näha. Esmaspäeval on meie lähedal juba järgmine tsüklon ning paljudes kohtades on hoovihma, mis aga juba pärastlõunal saartelt alates lakkab.

Teisipäevast läheb nii ööl kui ka päeval taas pisut jahedamaks, see-eest peaks kolmapäev tulema olulise sajuta.