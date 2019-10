Türgi vägede laupäevastes rünnakutes sai Süüria kirdeosas surma kümme tsiviilisikut. Neljandat päeva kestev Türgi pealetung on seni nõudnud 28 tsiviilohvrit, teatas Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus.

Vähemalt seitse tsiviilisikut hukkus laupäeval õhulöökides piirilinnade Ras al-Aini ja Tal Abyadi ümbruses.

Kolm inimest sai surma suurtükitules peamiselt kurdidega asustatud Qamishli linnale, teatas vabaühendus.

Türgi teatel on piiri Türgi poolel saanud surma 17 tsiviilisikut.

Süüria kurdid eitavad piirilinna hõivamist Türgi poolt

Süüria kirdeosa kurdi väed lükkasid laupäeval tagasi Türgi kaitseministeeriumi teate piirilinna Ras al-Aini hõivamisest.

"Ras al-Ain paneb endiselt vastu, kokkupõrked jätkuvad," ütles kurdide juhitavate Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) ametiisik.

Piirkonnas viibiv AFP korrespondent teatas, et Türgi väed ja nendega liidus olevad Süüria ülestõusnud on linna sisenenud, kuid ei ole seda veel vallutanud.

Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus teatas samuti, et Ras al-Ain ei ole veel Türgi vägede kontrolli all.

Türgi kaitseministeerium teatas laupäeval, et Türgi väed võtsid oma kontrolli alla Süüria piirilinna Ras al-Aini, mis oli kurdi äärmuslaste vastase operatsiooni üks sihtmärk.

"Edukate operatsioonide tulemusena on Ras al-Aini linnaala Eufrati jõest idapool meie kontrolli all," teatas kaitseministeerium Twitteris.

Põhja-Süürias plahvatas ISIS-e võitlejaid majutava vangla ees autopomm

Põhja-Süürias kärgatas autopomm vangla ees, kus kurdid hoiavad kinni äärmusrühmituse ISIS võitlejaid, teatas kurdide politsei. Surnutest ja vigastatutest esialgu andmed puuduvad.

Politsei sõnul kärgatas plahvatus laupäeva varahommikul Hasakeh' linna keskvangla juures.

Vabaühenduse Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus andmeil tõid kurdid kohale tugijõud, et vangid ei saaks põgeneda.

Plahvatuse eest pole seni keegi vastutust võtnud, kuid varem on selliseid rünnakuid teinud end tavaelanikkonna seas peitvad ISIS-e võitlejad.

Kurdid hoiavad Süürias kinni umbes 10 000 ISIS-e võitlejat, kellest umbes 2000 on välismaalased.

Levib kartus, et Türgi pealetungiga hõivatud kurdid peavad vange valvavate võitlejate arvu vähendama ning ISIS-e võitlejad võivad üritada olukorda ära kasutades põgeneda.

Türgi asub hõivama Süüria loodeosa peamisi maanteid

Süüriasse tunginud Türgi väed asusid laupäeval võtma oma kontrolli alla riigi loodeosa peamisi maanteid.

Türgi riikliku uudisteagentuuri Anadolu teatel võtsid Türgi toetatavad Süüria opositsiooni väed oma kontrolli alla Manbij ja Qamishli linna ühendava M-4 maantee.

Türgi väed lõikasid läbi ka maantee, mis ühendab riigi kirdeosas asuvat Hassakeh' linna Süüria suurima linna ja kunagise ärikeskuse Aleppoga, teatas Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus.

Türgi väed ja Süüria opositsioonivõitlejad on alates kolmapäevast tunginud õhulöökide ja suurtükiväe toel edasi ja on jõudnud Türgi piirist 30 kilomeetri kaugusel asuva Manbij-Qamishli maanteeni.

Ankara on nimetanud invasiooni eesmärgiks tõrjuda oma piiridelt tagasi Süüria kurdide Rahvakaitseüksusi (YPG), mida Türgi peab terroristlikeks.

Putin: Vene õhujõud lahkuvad Süüriast, kui neid enam ei vajata

Vene õhujõud lahkuvad Süüriast, kui riigi tulevane seaduslik valitsus teatab, et ei vaja neid enam, ütles Vene president Vladimir Putin.

"Kõik võõrväed, mis viibivad Süürias ebaseaduslikult, peavad lahkuma. Kui Süüria tulevane seaduslik juhtkond teatab, et ei vaja enam Vene relvajõude, kehtib see mõistagi ka Vene Föderatsiooni kohta," ütles Putin enne visiiti Saudi Araabiasse ja Araabia Ühendemiraatides usutluses telekanalitele RT, Arabic Sky News ja Al Arabiya.

Vene riigipea rõhutas, et Moskva on arutanud teemat täiesti avameelselt kõigi oma partnerite, teiste seas Türgi ja Iraaniga.

Pakistan toetab Türgi pealetungi Süürias

Pakistan avaldas toetust Türgi pealetungile Süüria kurdi vägede vastu.

Pakistani peaminister Imran Khan helistas reedel Türgi presidendile Recep Tayyip Erdoganile ja kinnitas "Pakistani toetust ja solidaarsust", teatas peaministri büroo.

"Peaminister kinnitas, et Pakistan mõistab täielikult Türgi muret seoses terrorismiga," teatas büroo avalduses.

Erdogan peaks külastama oktoobri lõpus Islamabadi.

Süürias plahvatas mürsk USA sõdurite tugipunkti lähedal

Süürias plahvatas reedel Türgi vägede tulistatud mürsk USA sõdurite tugipunkti lähedal, keegi siiski viga ei saanud, teatas Pentagon.

Plahvatus kärgatas mõnesaja meetri kaugusel ameeriklaste Kobani linnas asuvast tugipunktist.

USA kaitseministeeriumi andmetel türklased teadsid, et piirkonnas viibivad ameeriklased.

"USA sõjaväelaste seas ei olnud kannatanuid. USA väed ei kavatse Kobanist lahkuda," ütles Pentagoni eestkõneleja kapten Brook DeWalt.

"Ühendriigid on endiselt vastu Türgi sõjalisele pealetungile Süürias ja taunivad eriti Türgi operatsiooni turvalisusmehhanismi piirkonnast väljaspool ning aladel, kus türklased teavad paiknevat ameeriklasi," lisas DeWalt.

Türgi eitab USA vägede sihtimist Süürias

Türgi eitas laupäeval USA baasi sihikule võtmist. "USA vaatlusposti suunas ei tehtud ühtki lasku," ütles Türgi kaitseminister Hulusi Akar uudisteagentuuri Anadolu teatel.

Akar ütles, et Türgi vastas reedel Kurdi rahvakaitseüksuste (YPG) tulele Türgi piiripunktile piirkonnas, millest kilomeetri kaugusel asub USA vaatluspost.

Pariis: Türgi peab Süüria-invasiooni lõpetama

Prantsuse president Emmanuel Macron arutas telefonivestluses USA presidendi Donald Trumpiga Türgi invasiooni Süüria põhjaosas ning hoiatas sellega seoses ISIS-e võimaliku aktiveerumise eest, teatas Macroni kantselei laupäeval.

"President Macron kordas telefonivestluses vajadust Türgi pealetung viivitamatult peatada," teatas pesidendi kantselei täpsustamata, kas Macron kutsus USA vägesid sekkuma.

Astana Süüria-kõnelused võivad lükkuda novembrisse

Astana Süüria-kõneluste järgmine voor võib lükkuda novembrisse, ütles laupäeval Kasahstani välisminister Muhtar Tleuberdi.

"Kõnelused olid plaanitud oktoobri lõppu, hetkel ei ole teada, kui pikalt need edasi lükkuvad," ütles välisminister. "Olukord Süüria põhjaosas on komplitseeritud, vaja on dialoogi garantriikide vahel."

Tleuberdi rõhutas ajakirjanikega kohtudes Astana protsessi olulisust ja vajadust, et garantriigid istuksid läbirääkimislaua taha sündmuste viimaseid arenguid arutama.

Liibanon tahab Araabia Liigalt Süüria liikmesuse taastamist

Liibanoni välisminister ärgitab Araabia Liigat taastama Süüria liikmesust ajal, mil Türgil on pooleli pealetung Põhja-Süürias.

Gebran Bassili sõnul peaks Araabia Liiga esimene vastus Türgi pealetungile olema Süüria liikmesuse taastamine.

"Me ei saa enam lubada ühtegi Iisraeli, Türgi või muu osalise agressiooni ühegi araabia riigi või rahva vastu," ütles minister liigale laupäeval Kairos.

Liiga peatas Süüria liikmesuse 2011. aastal, kui Süüria valitsus hakkas reforme nõudnud protestijaid sõjalise jõuga maha suruma.