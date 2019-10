Põllumajandusmuuseum tuletas lõikuspeol traditsioone meelde

"Jüripäeval algab suvi, mihklipäeval algab talv" - sellest ütelusest põllumajandusmuuseumis lähtutakse ja just seetõttu tähistati laupäeval lõikuspüha, mis omal ajal oli põllumehele oluline tähtpäev, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Üldiselt on põllumeestel sel aastal ju väga hästi läinud - viljad on salves ja väga rikkalikud saagid on salves. Aga nagu põllumehed ikka ütlevad, et kui on palju vilja, tuleb vähe raha, sest hind on odav. Lõikuspüha on selles mõttes ikkagi piir, et siis peavad olema põllutööd tehtud, saagid salves ja aeg kokkuvõtteid teha," selgitas SA Eesti Maaelumuuseumid juhatuse liige Merli Sild.

Kui saak kokku kogutud, võis asuda tubasemate tööde juurde. Just neid põllumajandusmuuseumis ka rahvale tutvustati.

Põllumajandusmuuseumi mehaanik-restauraator Paul Salumaa näitas, kuidas õunamahla tehakse. "Ega ta raketiteadus ei ole. Põhimõtteliselt, purustad õunad ära ja pressi alla ja valmis ta ongi," kirjeldas ta.

Põllumajandusmuuseumi konservaator-restauraator Maiga Davõdov aga näitas, kuidas teha hapukapsast. "Kapsast ei tohi hapendada täiskuu ajal. Siis tuleb tema tume ja hakkab halvasti maitsema ja halvasti lõhnama ja läheb käest ära. Aga kui on noore kuu ajal tehtud, nagu meil praegu, siis tuleb väga hea. Väga kasulik on hapukapsas," rääkis ta.

Just traditsioonide elushoidmine on põllumajandusmuuseumi lõikuspeo üks olulisemaid eesmärke.

"Noored ei ole ju seda näinud ja koolis õpime, aga kõik see, mis ma raamatust loen, vajab ikka kinnistamist. Kui ma ikka võtan siin linalõuguti kätte või võtan koodi kätte ja rukkivihku töötlen, see on hoopis teine tunne. Nii et muuseumide töö selles suhtes aina kasvab," rääkis Sild.