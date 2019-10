Jaapanis laupäeval maabunud ning hilisõhtul Tokyo suurlinnastusse jõudnud taifuun Hagibis on nõudnud riigis 18 inimelu ning vigastanud kümneid inimesi.

Mõned ohvrid hukkusid maalihete tagajärjel, teised jätsid elu tulvavete minema pühitud autodes. 13 inimest on siiani kadunud.

Torm on tekitanud suurt kahju elamutele. 376 000 majapidamist on elektrita ja 14 000-ga on katkenud veevarustus.

Uudisteagentuuride teatel on saanud vigastada vähemalt 150 inimest

Hagibis, millest ennustatakse Jaapanit viimase kuue aastakümne jooksul tabanud võimsaimat tormi, maabus laupäeval kell 19 Honshu saarel ning jõudis hilisõhtul Tokyo suurlinnastu lääneossa Kawasakisse.

Tema tuuled puhusid maabudes 144 kilomeetrit tunnis ehk 40 meetrit sekundis.

Torm kallas maabumiseelsel ööpäeval Jaapanile kõvasti vihma ning piitsutab nüüd pealinna lisaks vihmale ka tugevate tuultega.

Pühapäeva hommikuks oli märgatavalt nõrgenenud torm Jaapani kohalt lahkunud, kuid selgemaks hakkas saama selle laastamistöö ulatus.

Hagibis tõi suures osas Jaapanist kaasa seninägematud paduvihmad, mis on tekitanud üleujutusi, maalihkeid ja sundinud võime väljastama hädaolukorrahoiatusi.

Torm nõudis esimese inimohvri juba enne maabumist, kui tormituul paiskas Tokyost idas Chibas ümber ühe sõiduki ja selle juht sai surma. Teine inimen hukkus Tokyost põhjas Gunmas maalihkes.

Kolmas mees kuulutati surnuks haiglas pärast päästmist Kawasaki linnas Tokyo lähedal. "Maja oli kahe või kolme meetri ulatuses vee all ja meeskond päästis sealt mehe", kuid ta kuulutati hiljem surnuks, ütles kohalik tuletõrjeametnik Kiichi Hayakawa AFP-le.

Rahvusringhäälingu NHK teatel kardavad võimud ühe naise hukkumist Tokyo lähedal maalihke tagajärjel.

Tokyost idas Chibas tõi taifuun kaasa isegi tornado.

Võimud andsid enne taifuuni maabumist umbes 7,3 miljonile inimesele soovitusliku evakuatsioonikäsu. Torm on häirinud tõsiselt ka transporti.

Tokyo metroorongid laupäeval valdavalt ei sõitnud, liiklus oli katkestatud ka kiirrongiliinidel ja Jaapani pealinna kahes suuremas lennujaamas olid tühistatud kõik saabuvad ja väljuvad lennud.

"Suurlinnades, linnades ja külades on nähtud seninägematut paduvihma ning väljastatud on hädaolukorra hoiatus," ütles Jaapani meteoroloogiaameti sünoptik Yasushi Kajiwara ajakirjanikele.

"On tähtis astuda samme, mis võivad aidata päästa teie elu," lisas ta.

Soovitust järgisid kümned tuhanded varjupaikadesse suundunud jaapanlased.

Laupäeva õhtul raputas Tokyot ja selle ümbrust ka maavärin magnituudiga 5,7.