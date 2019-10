Õiguse ja Õigluse partei juht Jaroslaw Kaczynski juba kuulutas ka oma erakonna võitu, vahendas Reuters.

PiS on esialgsete tulemuste kohaselt võtmas parlamendi alamkojas enamust.

Opositsiooniparteid Kodanike Platvorm, Vasakliit ja Talurahvapartei kogusid vastavalt 27,4, 11,9 ja 9,6 protsendi valijate toetuse.

Konföderatsiooni toetas lävepakuküsitluste kohaselt 6,4 protsenti valijaist.

Valitsevale Õiguse ja Õigluse parteile ennustati ka enne valimisi võitu. Samas prognoositi, et partei ei pruugi saavutada enamust ja see annaks opositsiooniparteile napi võimaluse võim võtta.

Opositsioon sai viimasel hetkel jõulise toetuse värskelt Nobeli kirjanduspreemia laureaadilt Olga Tokarczukilt, kes kutsus poolakaid valima arukalt "demokraatia ja autoritaarsuse vahel" ja nimetas seekordseid valimisi kõige olulisemateks alates kommunismi kokkuvarisemisest 1989. aastal.

Alates 2015. aastast võimul olev PiS, mida juhib ekspeaminister Jaroslaw Kaczynski, on püüdnud mobiliseerida maapiirkondade vaesemaid valijaid, lubades madalapaglgalistele maksusoodustusi ning pensioni ja miinimumpagla tõusu.

Opositsiooniline Kodanike Platvorm (KO) rõhutas valimiskampaanias õigusriiki ning tõi esile võimuerakonna korruptsiooniskandaale, kohtureformi ja rünnakuid ajakirjanduse vastu.

Parlamenti pääsu on loota ka vasakpoolsetel ja kahel väikeparteil.

Kaks reedel avaldatud arvamusküsitlust näitasid, et PiS-i enamus võib sattuda ohtu, kuna võimuerakonda toetab 40-41,7 protsenti valijaist opositsiooni 41,4-45 protsendi vastu.

Valimisjaoskonnad avati kell seitse Eesti aja järgi ja suleti kell 21.00. Lävepakuküsitluste tulemused avaldatakse pärast valimisjaoskondade sulgemist, esialgseid tulemusi on oodata esmaspäeval.

ERR Poolas: opositsioon on erinevustele vaatamata valmis koostööd tegema

Poolas viibinud ERR-i ajakirjanik Epp Ehand rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et võimalus, et Õiguse ja Õigluse partei ei suuda ainuvõimu säilitada, on väga väike.

Opositsioon - Kodanike Platvorm, vasakpoolsete parteide ühendus ja põllumeeste partei - on tema sõnul aga valmis koalitsiooni moodustama.

"Kolm suuremat parteid on juba koostööd teinud ja mõista andnud, et kuigi neil on väga erinevad platvormid, siis õigusriigi ja demokraatia teema on neile väga tähtis, et nad hakkavad koostööd tegema ja on valmis koalitsiooni moodustama, kui nende jaoks see väike võimaluste aken avaneb," rääkis Ehand.