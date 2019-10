Kohalikud peavad Aaspere-Haljala vahelist viadukti riigi raha raiskamiseks

Kui kohalikud leiavad, et Narva maanteele Aaspere ja Haljala vahele viadukti ehitamine on riigi raha raiskamine, siis maanteeametis ollakse veendunud, et kahetasandilist ristmikku on kindlasti vaja, sest muidu ei pääse kohalikud enam üle neljarajalise maantee.