Erdogan: relvaembargo ei sunni Türgit Süüria operatsiooni peatama

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ütles pühapäeval, et lääneriikide sanktsiooniähvardused ja relvaembargo ei peata Türgi sõjaväe pealetungi kurdi võitlejatele Süüria kirdeosas.

"Operatsiooni käivitamise järel oleme seisnud silmitsi ähvardustega nagu majandussanktsioonid ja relvamüügi embargo. Need, kes arvavad end suutvat nende ähvardustega Türgit taganema panna, eksivad rängalt," lausus ta telepöördumises.

Prantsusmaa ja Saksamaa teatasid laupäeval, et peatavad relvaekspordi Türgile seoses pealetungiga Kurdi Rahvakaitseüksustele (YPG).

Türgi näeb YPG-s nende oma territooriumil tegutsevate mässuliste terroristlikku haru, samas kui Lääs on kasutanud kurdi võitlejaid peamise maismaajõuna äärmusrühmituse ISIS vastu.

Erdogan lausus, et Türgi relvajõud ja selle Süüria liitlased on võtnud oma kontrolli alla piirilinna Ras al-Aini ning et Tal Abyadi piiratakse kahest suunast.

Merkel ärgitas Türgit peatama pealetungi Süürias

Saksa liidukantsler Angela Merkel kutsus Türgi presidenti Recep Tayyip Erdogani peatama viivitamatult pealetungi Süüria kirdeosas, hoiatades, et see võib piirkonda veelgi enam destabiliseerida ja taaselustada äärmusrühmituse ISIS.

Telefonikõnes Erdoganiga soovitas Merkel sõjalise operatsiooni viivitamatult lõpetada, teatas oma avalduses liidukantsleri kantselei.

Operatsioon ähvardab suure osa rahvastikust oma kodudest välja ajada, hoiatas Merkel.