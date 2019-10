Venemaa majandusminister Maksim Oreškin ütles Financial Times'ile antud intervjuus, et riik tahab vähendada USA dollari kasutamist energiaekspordis ning uurib võimalust kasutada energiatehingutes eurosid või rublasid.

Oreškin ütles lehele, et rubla on väga hea ja stabiilne valuuta ning Venemaa soovib mingil hetkel nafta- ja gaasiekspordis rubladele üle minna, küsimus on selle hinnas.

"Kui luuakse lai finantstaristu, siis miks mitte," lisas Oreškin.

Venemaa majandusminister loodab ka märgatavalt suurendada kaubavahetust Euroopa Liiduga.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja teisedki juhid on kutsunud üles taastama suhteid Venemaaga.

Ajalehe hinnangul soovib Euroopa Liit tagada Nokiale ja Ericssonile võimaluse konkureerida Hiina Huaweiga Venemaa 5G võrgu väljaehitamisel.

Oreškini sõnul pole siiski loota, et Venemaa lubaks Euroopa toidu uuesti enda turule, kuni Euroopa Liit ei ava vastutasuks oma turgusid. Ta kurtis, et Euroopa Liidul on väga palju tehnilisi nõudeid ja põllumajandustoetusi, mis raskendavad Vene toodangu müümist Euroopas.

Tema sõnul on vaja täielikku vabakaubandust, mitte ainult osalist.