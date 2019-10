Kaitsevägi on seadnud sihi, et edaspidi jõuaks 50 protsenti kutsealustest ajateenistusse, mis tähendab, et ajateenistusse kutsutakse praegusega võrreldes 600-700 inimest aastas rohkem ehk kokku 4000 noort.

See omakorda esitab täiendavad nõuded kasarmupindadele, mistõttu tuli kaitseväel teha otsused, kus suunas ja millistes üksustes on vajalik ning võimalik ajateenistuse mahte suurendada. Nii on praegu mõnes üksuses ruumid alakasutatud, mõnes on aga ruumi puudu. Tervikuna on kaitseväel vaja juurde ehitada kasarmuid, suurendada väljaõppealasid, parandada remondi- ja hooldustingimusi ning luua lisavõimalusi laskmiste läbiviimiseks.

Esimesena, on plaanis kolida Kalevi jalaväepataljon Paldiskist Jõhvi. Soomustransportööridel opereerivate üksuste väljaõppe koondamine ühte Jõhvi linnakusse hoiab kokku ressursse ning paranema peaks sellega ka üksuste valmisolek.

Paldiskisse plaanitakse omakorda kolida toetuse väejuhatuse logistikapataljon, mis praegu paikneb Ämaris. See lihtsustab väejuhatuse igapäevast juhtimist ja vastuvõtja maa toetustegevuste ettevalmistamist.

Ämarisse kolitakse staabi- ja sidepataljoni ajateenijate koolitus, mis hetkel on Tallinna Filtri teel. Küberväejuhatuse ajateenijate väljaõpe, mis seni on toimunud kitsastes oludes Tallinna kesklinnas Filtri teel, saab peale kolimist Ämarisse paremad olme- ja väljaõppetingimused ning praegune krooniline ruumipuudus Filtri tee linnakus laheneb.

Kaitseväe Akadeemia õppeosakonna kutseõppegrupi kasutuses olev kasarmu Võrus läheb 2. brigaadi käsutusse ning sinna kolivad ajateenijate arvu suurendamisega kaasnevad üksused. Raadile ehitatav uus kutseõppe grupi hoone parandab omakorda Kaitseväe Akadeemia õppetingimusi.

N-ö teise lainena koondatakse Tartusse Raadi linnakusse meditsiiniteenistus ja -tegevus. See tagab parema akadeemilise ja praktilise meditsiiniväljaõppe ning tervishoiuteenuste ja taastusravi protseduuride kättesaadavuse.