17. okt. Kell 17 Riigivolikogu esimene üldkoosolek. Esimeheks valitakse 62 häälega 13 valge sedeli juures O.[tto] Pukk. Vastaskandidaat K.[aarel] Eenpalu on rahvarinde koosolekul jäänud vähemusse. Tähelepanuväärt! K. E. viis Riigivolikogu valimised läbi oma tahtmise järele.

Möödunud kevadel sai ta veel rahvarindes suure enamuse – räägiti 55 häälest. Aga vähemagi raskuse puhul valgus see enamus laiali, kui lumi päikese käes. Karineel kurjustab kuluaarides, et ta vähemusse jäänud rahvarindes, et Tallinna saadikud deklareerinud, et nad on Pukkiga rahul ja Tallinn on Pukkiga rahul. Mis maa soovivat, seda ei küsitavat. Rinde koosolekule ei lähe Eenpalu , Karineel, Tandre ja veel mõni.

Kahtlemata on Puki pooldajad näidanud suuremat leidlikkust: nad on väitnud, et tarvis koht juhatuses anda ka vähemale erakonnale. See kerge lahendada, kui vabastada II abiesimehe koht Pukki esimeheks valides. Eenpalu tuleb kuluaarides minu juurde ja küsib uudiseid. Mul pole midagi rääkida, mida poleks ajakirjanduses.

Läksin kell 20 Centumisse. Leedu sõjaväe esitaja on rõõmus Vilniuse pärast. Olevat aga Svenziani [Švenčionysi] kandis veel mõned Leedu vallad jäänud venelaste kätte. Rõõmustab, et nendele tegelikult tulevat ainult 17.000 punaarmeelast. Ütleb, et väga võimalik, et päälinnaks tehakse Vilnius, kuigi see piiri ligidal. Seisvat ju see ka nende põhiseaduses. Kas[s]e tervitab mind Centumi astumise puhul. Mängime bridge'i Talts, Tanner ja Rauaga (+ 3 p X 30).

Ajaloolane Küllo Arjakas: Riigivolikogu uueks esimeheks valiti Otto Pukk.

Centum (ld 'sada') on üsna vähetuntud ja uurimata, aga Eesti sisepoliitilises elus suurt rolli etendanud ühiskonna- ja majandustegelaste elitaarne klubi. Klubi asutati 1920. aastate algul tolleaegse riigivanema Konstantin Pätsi eestvõttel. Ajaloolane Hannes Walter on 1990. aastatel rõhutanud: "CENTUM oli suures osas Eesti tegelik valitsus."[1] Mõnedel andmetel oli Centumi aastane liikmemaks 1000 krooni.

Karl Soonpää töötasu reguleeris alates 1934. aasta märtsist "Peaministri, ministrite ja Riigikontrolöri tasude seadus", mille § 1 sätestas: "Peaminister saab 750 krooni ja iga minister ning Riigikontrolör 500 krooni kuus palka. [---] § 2. Peale palga antakse: 1) sõiduraha Peaministrile, igale ministrile ja Riigikontrolörile 100 krooni kuus."[2]

