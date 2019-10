Valge Maja mõistis hukka Trumpi tapjana kujutanud "veresaunavideo"

Videot näidati eelmisel nädalal Trumpi toetajate konverentsil. Videole juhtis laiemat pühapäeval laiemat tähelepanu ajaleht New York Times.

Meemis, mis põhineb stseenil 2014. aasta spioonikomöödiast "Kingsman: Salateenistus", pandi presidendi pea ühele mehele, kes tapab püstoli, noa ja paljaste kätega inimesi, kelle näod on asendatud meediaväljaannete logode ja poliitfiguuridega. Meediaorganisatsioonide seas on telekanalid CNN ja NBC ning päevaleht Washington Post.

"Donald Trump pole veel videot näinud, ta näeb seda peatselt, kuid arvestades kõike, mida ta on kuulnud, siis mõistab ta video jõuliselt hukka," ütles Valge Maja pressiesindaja Stephanie Grisham Twitteris.

"Võltsuudiste kirikus" toimuvas veresaunas lööb Trumpi näoga karakter kuklasse hiljuti surnud senaatorile John McCainile ning paneb põlema senaator Bernie Sandersi pea.

Seejärel viskab ta põrandale vabariiklasest senaatori Mitt Romney ning lööb ekspresident Barack Obamat selga ja paiskab ta pea ees vastu seina.

Videot näidati ühenduse American Priority (AMP) üritusel, mis korraldati presidendi kuurordis Trump National Doral Miami. Korraldajate sõnul oli video osa meeminäitusest.

"AMP lükkab tagasi igasuguse poliitilise vägivalla ning üritab edendada tervislikku dialoogi sõnavabaduse hoidmise üle," ütles korraldaja Alex Phillips New York Timesile.

Timesi sõnul olid üritusel kõne pidanute seas presidendi vanim poeg Donald Trump noorem, tema kunagine pressiesindaja Sarah Sanders ja Florida kuberner Ron DeSantis.

This disturbing video was shown at a conservative conference this weekend at Trump's Doral Country Club.



The video shows Trump shooting, stabbing and kicking people (Including Romney, Obama and Clinton) inside the... https://t.co/ktaJdp0aAd