Teisipäeva öö on muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, pärast keskööd saju tõenäosus väheneb. Tuul puhub põhjakaarest 3 kuni 8, rannikul enne südaööd iiliti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1 kraadist sisemaal 8 kraadini saarte rannikul, sisemaal on pikemate selgimiste korral külma 1 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on olulise sajuta ning nõrga muutliku tuulega. Sooja on 2 kraadist 8-ni.

Päev on muutliku pilvisusega ja püsib olulise sajuta. Tuul on hommikupoolikul muutlik ja nõrk, alates saartest pöördub itta ja kagusse ning tugevneb 4 kuni 9, pärastlõunal rannikul puhanguti 12, saartel 14 meetrini sekundis. Sooja tuleb 6 kuni 11 kraadi.

Kolmapäeval liigub üle Eesti edelast kirde suunas madalrõhulohk ühes vihmapilvedega ning toob meile ka soojema õhu. Öine õhutemperatuur on 2 kraadist sisemaal 11 kraadini saarte rannikul, päeval on sooja 8 kuni 13, Lõuna-Eestis, kuhu sadu ei pruugi üldse jõuda, võib tulla sooja kuni 16 kraadi.

Neljapäeval ja reedel liigub üle Eesti madalrõhkkond: mõlemal päeval on sadu tihedam päeva esimeses pooles. Öösel on sooja keskmiselt 7, päeval 10 kuni 12 kraadi.

Laupäeval pakub lauge kõrgrõhuhari sajust puhkust ning sooja õhumassi all võivad päevamaksimumid tõusta mitmel pool üle 15 kraadi.