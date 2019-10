Hollandi võimud avastasid esmaspäeval Drenthe provintsist kuuelapselise perekonna, mille maailmalõpuks valmistunud liikmetel polnud välismaailmaga aastaid mingit sisulist kontakti. Politsei sekkumise tõi kaasa see, et üks pere lastest oli kodunt põgenenud ja kohalikust baarist abi otsinud.

Praeguseks on selgunud, et pere on elanud üheksa aastat kõrvalise maamaja keldris ning oodanud maailmalõppu, vahendasid BBC, Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat.

Äsjased sündmused said alguse, kui pere 25-aastane poeg põgenes pühapäeval kodunt. Segases olekus noormees oli läinud lähedal asuvasse Ruinerwoldi külla ja sealses kõrtsis abi otsinud. Kõrtsmik võttis ühendust politseiga ja teatas, et saabunud oli räpane mees ja teatanud, et vajab abi, et ta pole kunagi koolis käinud ning et ta pole üheksa aastat õues käinud.

Politsei leidis hüljatud muljega talu peahoonest kapi taha peidetud trepi, mis viis alla keldrisse. Keldrist leidsid nad eest voodis magava isa ning viis ülejäänud last, kellest noorim oli 18-aastane. Tõenäoliselt oli isa saanud juba aastaid tagasi mingit liiki insuldi. Pereema suri juba rohkem kui üheksa aastat tagasi.

Naabrid rääkisid ajalehele Algemeen Dagblad, et olid näinud talu territooriumil vaid üht meest, kes oli saabunud päeviti kohale autoga. Talus kasvas nende sõnul palju köögivilju ning aias jalutasid kitsed.

Ruinewoldi külas elab umbes 4000 inimest, kuid mainitud talu asub külast väljas ning sinna pääseb vaid mööda liivateed ja üle silla.

Algemeen Dagbladi andmetel on politsei pidanud kinni ka 58-aastase mehe, kes ei ole pereisa, vaid mees, kes perele talukohta üüris. Üürileandja on väidetavalt keeldunud politseiga koostööd tegemast.

Ruinewoldi külavanem Roger de Groot ütles teisipäeval toimunud pressikonverentsil, et perekond on praeguseks võimuesindajate poolt viidud turvalisse kohta.

Drenthe politsei märkis Twitteris kommentaariks, et praegu käivad talus menetlustoimingud ning juhtumiga seoses on veel palju vastuseta küsimusi. Kohaliku meedia väitel polevat hetkel välistatud ka võimalus, et talu territoorimilt leitakse pereema surnukeha.

Telekanal RTV edastas, et talus elasid mees ja kuus last vanuses 18 kuni 25 eluaastat. Perel polevat olnud aastaid kontakte välismaailmaga. Samuti polnud lapsi rahvastikuregistris ning ametivõimud polnud nende olemasolust teadlikud. Ajalehe Telegraaf andmetel polnud ka lastel arusaama, et väljaspool keldrit võib inimesi olla.