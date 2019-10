Sügis nagu sügis ikka, aga soojust jagub

Seevastu Skandinaavia põhjaosas, kuhu ulatub külmas õhus tekkinud kõrgrõhu-ala, on õhu-temperatuur miinus-poolel pea ööpäeva-ringselt. Madalrõhu-alad koos pilvede ja vihmasadudega ulatuvad Põhja-Atlandilt Lõuna-Skandinaaviale ning sajune on ka Madalmaadest Vahemerele kulgeva külma frondi piires.

Homme tekib Läänemere lõunaosa kohal uus osatsüklon ja see suundub päeva jooksul Gotlandi lähistele. Üle Balti riikide liigub madalrõhulohk sooja frondiga ning Kesk-Euroopas valitsenud soe õhk jõuab Soome laheni. Suuremat sadu pole veel tulemas, kuid siin-seal tibutab vihma.

Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab vähest vihma, Kirde-Eestis võib tulla ka lörtsi ning paiguti tekib udu. Valdavalt puhub kagutuul 5-10, saartel-rannikul kuni 14 m/s. Sisemaal on sooja 3-8, saartel kuni 10 kraadi.

Hommikul on taevas pilves selgimistega ning vähest vihma sajab peamiselt Põhja-Eestis, kohati on ka udune. Tuul on valdavalt idast 2-11 m/s. Temperatuur jääb 4-9 kraadi juurde, saartel ikka soojem.

Päev tuleb suures osas pilves selgimistega, vähest vihma sajab vaid kohati. Kagu- ja lõunatuul puhub 2-8 m/s, põhjarannikul ida- ja kirdetuul kuni 12 m/s. Sooja saab 9-14, Lõuna-Eestis kuni 17 kraadi.

Nädala teine pool lubab jälle vihma. Neljapäeval jääb sadu pärast-lõunal harvemaks, kuid edasi näitab prognoos vihma mitmel pool. Küll aga püsib õhk soe, päeval saab keskmiselt 11-13 kraadi ning öögi pole väga külm, 7-9 kraadi.

Vihmast pole pääsu ja miks peakski, on ju sügis.