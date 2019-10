"Nad lahkuvad homme," lausus Trump ajakirjanikele Valges Majas päev pärast seda, kui Pence tähtaega täpusustamata oma Türgi-visiidist teatas.

"Me nõuame relvarahu .... Me kehtestame rängimad sanktsioonid, mida te võite ette kujutada."

Pence'i kantselei tegi omapoolse avalduse, lisades, et asepresident kavatseb väljendada Ühendriikide pühendumust viivitamatu vaherahu saavutamisele ja teha teatavaks läbi räägitava lahenduse tingimused.

Pence'il on kavas kohtuda neljapäeval Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoganiga, et korrata Trumpi seisukohta majandussanktsioonide kehtestamisest Türgile, kuni lahendus on saavutatud.

USA presidendi ootamatu otsus Ühendriikide väed Süüria kirdeosas välja viia jättis kurdide juhitavad Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) Türgi vägede ja nende Süüria liitlaste meelevalda.

Kurdid teatasid, et pärast pealetungi algust möödunud nädalal on laagritest põgenenud sajad äärmusrühmituse Islamiriik (IS) võitlejate sugulased, kuigi Trump väitis, et SDF olevat nad tahtlikult vabaks lasknud.

"Jätkuv vägivald piirkonnas õõnestab rängalt (ISIS-e vastast) kampaaniat, ohustab tsiviilelanikke ja usuvähemusi ning ähvardab kogu piirkonna julgeolekut," märkis asepresidendi kantselei.

"Administratsioon on võtnud kindlalt nõuks säilitada regiooni julgeolek ja tsiviilisikute turvalisus ning tagada ISIS-e võitlejate jätkuv kinnipidamine."

USA esindajatekoda hääletab parteideülese Süüria resolutsiooni üle

USA kongressi esindajatekoda plaanib kolmapäeval hääletada parteideülese resolutsiooni üle, mis vastustab president Donald Trumpi otsust Ühendriikide väed Süüria kirdeosast välja viia.

Meede rõhutab kongressi ülekaalukat konsensust, et Trumpi otsus on kahjustanud USA huvisid piirkonnas ja aidanud selle vastaseid, teiste seas äärmusrühmitust Islamiriik, Venemaa ja Iraan.

Resolutsiooni kohaselt on kongress vastu Ühendriikide vägede taandumisele, mis tõi kaasa Türgi pealetungi Süüria kurdidele, kes on olnud USA peamine liitlane võitluses Islamiriigi vastu selles piirkonnas.

Täpselt samasugune meede tuleb arutusele senatis.

Dokumendis öeldakse, et Türgi peab peatama sõjategevuse Süürias ning et Ühendriigid peavad saatma kurdidele humanitaarabi. Selles nõutakse Trumpilt ka selget ja konkreetset plaani Islamiriigi lõplikuks alistamiseks.

Senati vabariiklaste ja demokraatide liidrite hinnangul aga võis USA vägede lahkumine Süüriast põhjustada võimuvaakumi, mis kujutab endast ohtu Ühendriikidele ja selle liitlastele.

Vabariiklaste liider Mitch McConnell meenutas teisipäeval, et varem sel aastal hääletas seesuguse taandumise vastu vetokindel enamus ehk 70 senaatorit. Tema sõnul võimaldas Trumpi samm Türgil Süüriasse tungida, luues võimuvaakumi, mis lausa anub Venemaa sekkumise järele, ning jättes Süüria avatuks Iraanile, mis saab oma haaret takistamatult Iisraeli suunas edasi nihutada.