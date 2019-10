25. okt. Lehed toovad teateid, et Saksas kaks voolu. Üks arvavat, et peaks ründama prantslasi ja päris sõda lahti lööma, sest muidu hakkavad liitlased saama Ameerikast aeroplaane ja tanke. Samuti jõuavad värvilised väed ükskord suuremal arvul kohale. Teised lootvat veel rahu peale ja seepärast soovitavat sõdida ainult Inglisega nii palju, kui see võimalik.

26. okt. Moskvasse on kutsutud [Nõukogude saadik Stockholmis Aleksandra] Kollontai seletust andma Skandinaavia meeleoludest. Minu pool käis krimin-ass.[istent] S. Küsisin, mis arvab end min. S.[elterist]? Ta arvamine ühtus juttudega, mis liiguvad. Poola–Saksa sõda käsitatakse lehtedes juba kui ajalugu. Nii kiiresti vahelduvad sündmused!

Elvas on eile olnud esimene lumetee.

