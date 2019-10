Karl Soonpää päevik 29. ja 30. oktoobril 1939. aastal

29. okt. Oodatakse sündmusi läänefrondil. Isiklikult kahtlen, kas sel aastal seal erilisi sündmusi tuleb. Ameerika on vastu võtnud sõjariistade väljaveo keelu muutmise ja Inglise saavat sealt 6000 aeroplaani. Arv paistab liialdatult suurena.

30. okt. Riigi majanduskomitee koosolek esimest korda [Jüri] Uluotsa eesistumisel. Ta ise tunnistab, et nende küsimustega vähe tuttav. Tunda aga on, et ta kahtlustab igasuguses šohhkraamis selle ala tegelasi. Ka on tal näha aus tahtmine vastuvõidelda, aga ta ei tea, kust peale hakata või isegi, milles see šohh võiks seista.

Kui siis "Fosforiidi" eelarve juures otsustamisele pannakse vähendada aktsia hinda 500 kr. 50 kroonile, plahvatab U. ja seletab, et tema näeb selles vasturääkivust ja pahet, et aktsiaid tahetakse müüa eraisikuile.

On natuke piinlik kogeda siiski nii suurel määral võhiklust, kuna pealegi tegemist on A/S. "E. Fosforiidi" asutajate edasijätmisega aktsionnäärideks: vaevalt nad saaks täiendada oma liikmemaksu 500 kr. "Fosforiidi" juhatusse määratakse valida Eenpalu , Uuemõis ja Aarmann, kuna mamini poolt kavatsetud F. Kask (vironus) tagasi lükatakse.

Minu algatusel otsustatakse Uuemõis "Keskkassast" vabastada ja täie tööjõuga viia "Fosforiiti". Kampmann jäetakse ametnikuna teenima, kuna Vuht viiakse Aarmanni asemel mäeameti juhatajaks. Arvan, et see kombinatsioon parem on endisest.

Koosoleku lõpul [majandusminister Leo] Sepp seletab, et Sternbeck ei tee midagi Kopli kinnisvaravalitsuses. Ei remonteeri, ei korralda tänavaid, ei ehita uusi tööliskortereid. Kõik asjaajamine hirmus pikaldane ja bürokraatline.

Pr. Sternbeck alati räägib, kui intensiivselt tema mees töötab ja kui palju; seda kuuldes on mul ikka kahtlus tekkinud, kas tõsine töö vajab niisugust reklaami. Piip arvab, et isiku taha ei peaks riigiasjad rippuma jääda: kui puudusi, määrata uus inimene.

