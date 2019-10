Karl Soonpää päevik 31. oktoobril 1939. aastal

31. okt. Kell 12 kohtasime Kultases prof. Einiga. Räägime üldisest olukorrast. Muuseas nuriseb Ein, et "Vironia" ajab endist "oma mehe" poliitikat. Võerastust olevat äratanud noore juristi Saksa määramine Lutheri direktoriks. Samuti Tartu panka hulk viroonlasi. Ütleb, et kui see ei muutu, siis üks osa akadeemilisi kodanikke kahtlemata läheb ekstsessideni. Paistab, et selles asjus muudatusi ette võtta oleks viimane aeg.

Ein sooviks "Gewerbe Bank'i" juhatusse Tartus: olevat Šeeli [Scheeli] filiaale ja dir. Post olevat sealt lahkunud. Võiks Meritsaga rääkida. Pr. Ein kutsub endid vaatama, kui Tartu tulen. Sossi tuleb meie lauda. Ta räägib, et diktsioneemakildkivi sisaldavat 7% K. Peaks uurima selle sulavaks muutmist, sest fosforiidi peal seda tohutu kihina. Tema olevat katseid alustanud ja saanud keetmisega 12 atmosfeeri all ca 1% sulavat K. Arvab, et K on seal põllupao osana ortoklaasina, seega Si ühend, mis väga indifferentne. Nüüd ei saavat enam tema katsetada: puudub laboratoorium.

Puudutab seanahkade küsimust. Säilitaksime 4 milj. kr. eest varandusi, kui nüliksime kõik siseturu sead. Ta olevat varustamise asjus teinud ülemale poole ettekande, ei tea aga veel selle saatust. Karta aga võib, et see kalevi alla jääb, kuna Sossil ei ole enesereklaamimise andi.

Õhtul kell 21 käisin Centumis. Koos Rostfeld, Raud, Pung, Lorenz, Köster, Kase, Sihver, dr. Johani, Metslov (?). Kõneldakse Vene vägedega seoses olevaid ammu tuntud asju. Mängisime Raud, Lorenz ja Johani (–10 X 30 s).

Kohvikus Ein ütleb, et Haridusministeeriumis on kurja juureks Vasar. Kandideerisid omal ajal prof. kohale Kruus, Vasar, Sepp . Kuna valiti Kruus, kannab viha sestsaadik Vasar.

Ajaloolane Küllo Arjakas: Ernst Heinrich Ein oli Tartu Ülikoolis õigusteaduse professor.