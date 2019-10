Soojad sügisilmad püsivad veel mitu päeva

Garantii annab Atlandil olev madalrõhkkond, mille serva mööda toob edelavool ookeani kohalt mahedust juurde. See kandub üle Kesk-Euroopa Läänemere poole. Osa saavad nii Leedu kui Läti lõunaserv. Kuid Soome laheni suur soe ilmselt ronida ei jaksa.

Neljapäeval kerkib soojanivoo Lõuna-Eestis 14-15 piirini, aga edelatuul on endiselt mahe ja tasane. Põhjarannikul on ikka sooja vaid 9-10 kraadi, kõledust lisab lõõtsuv kirdetuul. Ilmanägu muutub märksa pilvisemaks.

Gotlandi lähistelt trügib madalrõhkkond edasi ja tuleb neljapäevaks Eesti peale. Tihedam sadu jõuab juba kesköö paiku saartele ja laieneb edasi mandrile. Hommikuks katab vihm maa. Päeva peale ja lõuna poolt alates ilm paraneb järk-järgult.

Reedeks kaob nõrgenev keeris ilmakaardilt. Puistab öösel veel vihma, päeval on vaid üksikuid sabinaid.

Eeloleval ööl pilvisus tiheneb. Enne keskööd tuleb vaid mõnes kohas tiba vihma ja tekib udu. Pärast keskööd muutub sadu saartest alates tihedaks ja laialdasemaks. Puhub lõunakaare tuul 2-7, Liivi lahe ümbruses 10 m/s, põhjarannikul ulatub kirde- ja idatuul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 6-12 kraadi.

Hommik on vihmane. Tuul puhub lõunakaarest ja on mõõdukas, vaid põhjarannik on tugeva kirdetuulega, puhanguid 15 m/s. Õhutemperatuur on 8-13 kraadi.

Neljapäeva ennelõuna on pilvine ja sajab vihma. Keskpäeval saab Saaremaal ja Eesti lõunaservas suurem sadu läbi, õhtupoolikul muutuvad ka mujal vihmahood harvemaks.

Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9 m/s, põhjarannikul on kirde- ja idatuule puhanguid 15 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb, vaid Liivi lahe ääres on õhtu tuuline. Õhusooja 9..14 kraadi.

Järgnevad päevad on ikka mahedad. Öösiti on sooja üle viie, päeval paar-kolm pügalat üle kümne piiri. Kiire edelavool lisab niiskust. Sajuhooge on reedel harvem, nädalavahetusel taas laialdasemalt. Kui uuel nädalal suudab kõrgrõhkkond ülekaalu saada, siis võib ilm pisut kuivema ja jahedama pöörde võtta. Neljapäevane ilm on aga mahe, kuid üsna vihmane.