Kõik sõjalised operatsioonid peatakse 120 tunniks ehk viieks ööpäevaks ning USA aitab korraldada kurdide vägede väljaviimist alalt, mida Türgi on nimetanud turvatsooniks, vahendas BBC.

Pence andis sellisest otsusest teada neljapäeal, kui oli Ankaras kohtunud Türgi presidendi Tayyip Erdoganiga.

Pence pani sõjategevuse peatamise president Donald Trumpi nimele.

"Ta tahtis relvarahu. Ta tahtis, et vägivald lõpeks," ütles Pence ajakirjanikele.

Türgi välisminister Mevlut Cavusoglu ütles, et rünnak lõpetatakse täielikult, kui SDF on piiritsoonist lahkunud.

"Me peatame operatsiooni, mitte ei lõpeta seda," ütles ta. "Me lõpetame operatsiooni täielikult alles pärast seda, kui [kurdi jõud] on piirkonnast lahkunud," lisas minister.

Pence märkis, et USA tühistab Türgile kehtestatud majandussanktsioonid, kui sõjaline rünnak lõpeb. Seni uusi sanktsioone juurde ei kehtestata.

USA president teatas Twitteris, et tegu on suurepärase uudisega ning tänas Türgi president Erdogani. "Miljonid elud päästetakse!" lisas ta.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!