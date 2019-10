USA: Türgi peatab lahingtegevuse Süürias

Kõik sõjalised operatsioonid peatakse 120 tunniks ehk viieks ööpäevaks ning USA aitab korraldada kurdide vägede väljaviimist alalt, mida Türgi on nimetanud turvatsooniks.

USA president teatas Twitteris, et tegu on suurepärase uudisega ning tänas Türgi president Erdogani. "Miljonid elud päästetakse!" lisas ta.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!