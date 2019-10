Nädalavahetus tuleb pilvine, aga soe

Öö vastu reedet tuleb pilvine, aga on ka üksikuid selginemisi. Vahetevahel sajab veidi vihma ja mitmel pool on udu. Põhja-Eestis puhub idakaare tuul, lõuna pool puhub tuul edelast 4 kuni 9, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7 kuni 12 kraadi.

Reede hommik on samuti pilvine ja kohati sajab vähest vihma ning mitmel pool on udu. Lõunakaarest puhub mõõdukas tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis ja sooja on natuke vähem, kui öösel ehk 7 kuni 11 kraadi.

Ka päeval püsib ilm pilves, üksikute selgimistega ja vahetevahel sajab vihma. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10 kuni 14 kraadi.

Kui nädalavahetusel sajab vaid kohati, siis uuel nädalal läheb sadu intensiivsemaks. Väljas on aga võrdlemisi soe, öösel keskmiselt 6 kuni 10 kraadi. Päeval temperatuurid küll langevad, aga jäävad 9 ja 13 kraadi vahele, kõige soojem on laupäev, mil võib tulla kuni 15 kraadi.