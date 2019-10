Janek Mäggi on viimastel nädalatel olnud avalikkuse tähelepanu all seoses Philip Morrise nimel tehtud lobitööga, millest on kirjutanud ka ERR.

Mäggi oli eelmises valitsuses aasta jagu riigihalduse minister.

Lisaks Mäggile lahkusid juhatusest Euroopa Komisjoni energiavolinikuks siirdunud Kadri Simson, keda asendab Tallinna abilinnapeana töötav Eha Võrk, ning samuti omal soovil juhatuse kohast loobunud Toomas Vitsut, keda asendab riigikogu liige Anneli Ott.

Keskerakonna põhikiri näeb ette, et juhatuse liiget asendab kongressil juhatuse liikmete valimise pingereas järgmise häältearvuga erakonna liige.

Keskerakonna esimees on Jüri Ratas, aseesimeestena jätkavad Mailis Reps, Jaanus Karilaid ja Mihhail Kõlvart.

Lisaks kuuluvad Keskerakonna juhatusse Taavi Aas, Enn Eesmaa, Jaak Aab, Siret Kotka-Repinski, Kalev Kallo, Vadim Belobrovtsev, Aadu Must, Yana Toom, Kersti Sarapuu ja Jaan Männik.