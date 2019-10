Hollandi võimud: austerlane hoidis perekonda kõrvalises talus vangis

58-aastane austerlane Josef B. peeti kinni samal päeval, kui politseinikud leidsid Ruinerwoldi küla lähistel asuva kõrvalise talust mehe ja tema viis last vanuses vanuses 18 kuni 25 eluaastat. Sündmused olid saanud alguse kui kuues ja vanim laps, 25-aastane mees oli maamajast põgenenud ning kohalikus külakõrtsis kummaliselt käitunud ja abi palunud, vahendas AFP.

Samas on juhtumiga seotud asjaolud ning kogu tegevuse motiiv veel väga segased ning meedias on levinud erinevaid spekulatsioone. Üheks küsimuseks on näiteks see, kuidas kõrtsist abi küsinud noormees, kes esialgsete selgituste kohaselt on elanud aastaid muust maailmast eraldatuna, paistab olevat veel käesoleval aastal olnud aktiivne sotsiaalmeedias. Lahendamata või vähemalt avalikustamata on ka küsimus, mis puudutab pereema saatust.

Samuti pole võimud veel ametlikult kinnitanud, et perekonna liikmed ootasid "maailmalõppu". Küll aga täpsustati seda, et perekonna liikmed ei elanud otseselt maja keldris, vaid ühes väikeses muust majast eraldatud toas. Väidetavalt polnud lapsi rahvastikuregistris ning ametivõimud polnud nende olemasolust teadlikud.

Austerlast kahtlustatakse Hollandi prokuratuuri kinnitusel ebaseaduslikus vabaduse võtmises ja tervisekahjustuste tekitamises.

Juurdluse raames on praeguseks korraldatud läbiotsimisi veel kahes kohas, sealhulgas endises mänguasjapoes Zwartsluisi linnas, mis asub 16 kilomeetri kaugusel Ruinerwoldist.

Austria välisministeerium on kinnitanud, et Hollandis kinni peetud mees on pärit Viinist.

Ülem-Austria liidumaal asuva Pergi ringkonna juht on rääkinud meediale, et kinnipeetu oli kodumaal töötanud puusepana ning enne Hollandisse kolimist elanud üksi umbes 10 aastat. 2010. aastal Hollandisse läinud meest iseloomustas ta kui eemalehoidvat ja tagasihoidlikku inimest.

Ruinerwoldis olevat teda tuntud "austerlane Josefina" ning läheduses elavad inimesed olid kogu aeg arvanud, et ta elab kõrvalises talus üksi. Küll pandi tähele, et köögivilju kasvatav mees saabus varahommikul ja lahkus hilisõhtul ehk oli selge, et talus ta ei ööbinud.

"Ma ei suuda uskuda, et selline asi oli võimalik. Ja kas teate, on kummaline öelda, et me ei näinud midagi nende aastate jooksul. Kuid kui need inimesed ei tulnud kunagi toast välja ning olid tuppa sulgunud, siis ei olegi sul midagi teha," nentis läheduses elav Vincent de Gooijer AFP-le.

Ajaleht De Telegraaf on rääkinud perekonna sugulasega, kelle sõnul oli pereisa Gerrit-Jan kunagi seotud Sun Myung Mooni Ühinemiskirikuga ning eemaldus ülejäänud sugulastest juba umbes 30 aastat tagasi. Austria ajaleht Kronen Zeitung on omakorda rääkinud Josef B. sugulasega, kelle sõnul oli ka talukohta rentinud mees kunagi seotud Ühinemiskirikuga.