25-aastase Ruslan Kostõlenkovi ja 20-aastase Vjatšeslav Krjukovi seisundi kohta pole ametlikku informatsiooni jagatud, kuid väidetavalt ravitakse nende haavu vanglahaiglas, vahendasid BBC, Moscow Times ja Raadio Vaba Euroopa.

Enne käeveenide lõikamist hüüdsid nad kohtusaalis hüüdlauseid nagu "See on ebaõiglane kohtuprotsess" ning "Au Venemaale, vabadus Venemaale, vabadus poliitvangidele".

Advokaat Aleksandr Lupasko sõnul pole hetkel selge, kuidas eeluurimisvanglas viibivatel noormeestel õnnestus teravad esemed hankida ja nendega kohtusaali jõuda.

"Nende närvid ei pidanud enam vastu. Kõik tõendid näitavad, et nad ei ole mingit kuritegu sooritanud," rõhutas Kostõlenkovi kaitsja Svetlana Sidorkina.

Kokku on Novoje Velitšije kohtuprotsessidel kümmekond süüdistatavat, kellest osa on alaealised teismelised. Noori süüdistatakse plaanis kukutada võimult president Vladimir Putin.

Ühele väidetavale liikmele, 19-aastasele Anna Pavlikovale on ametlik süüdistus juba ette loetud. Tema tervis halvenes eeluurimisvanglas märgatavalt ning hiljem lubas ka kohus tal koduaresti all olla.

Prokuratuuri süüdistus põhineb suures osas rühma imbunud salapolitseiniku tunnistusel. Inimõigusorganisatsioonid on korduvalt teatanud, et tegu on fabritseeritud kohtuasjaga, mille eesmärgiks on kiusata taga opositsiooniliselt meelestatud noori ning tekitada hirmutav pretsedent Venemaa ülejäänud noorte jaoks.