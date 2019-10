Minister Kingo uueks nõunikuks saab Jakko Väli

"On amet uus oktoobrikuus. Tuleb soomusrüü selga ajada, mõõgatera teravaks ihuda ja suled ära teritada. Lahingusse! Täpsemalt juba esmaspäeval!" kirjutab Väli ise Facebookis.

Delfi kirjutab, et Väli on jäänud vahele nii purjuspäi roolikeeramise kui ka võlgade eest pagemisega ning kohus on teda mitmel korral tingimisi karistanud.

Delfi kirjutab, et 1999. aasta augustis juhtis toonane Tallinna linnavolikogu nõunik Väli autot alkoholijoobes ning jäi politseile teoga vahele. Ka 1999. aasta mais oli Väli samaga politseile vahele jäänud. Väli lahkus Keskerakonnast, Tallinna linnavolikogu nõuniku ametikohalt ja poliitikast. Delfi andmeil kohus karistas teda tingimisi, võttis aastaks õiguse autot juhtida ning lisaks pidi ta maksma 1400 krooni sundraha.

Samuti kirjutab leht, et 2000. aastal mõistis Tallinna linnakohus inkassofirma Intrumi kasuks Välilt välja üle 47 000 krooni, 2001. aastal esitas Ühispank Välile ligi 60 000-kroonise võlanõude ja et 2009. aastal mõisteti Väli süüdi omastamises, kelmuses ja dokumendi võltsimises, mille eest määrati talle üheaastane tingimisi vangistus kaheaastase katseajaga. Süüdistuse kohaselt puuviljade müügiga tegelenud ettevõttes ekspordijuhina töötanud Väli omastas 2006. aastal ligi 30 000 krooni ulatuses vara.

Eelmisel aastal aga väitis riigikogu liige Peeter Ernits, et toona Tallinna Televisiooni saate "Otse kümnesse" saatejuht Jakko Väli käis erakondade juures sooviga osta endale 4000 euroga valimisnimekirja koht. Väli kinnitusel ei käinud ta Toompeal erakondadele raha pakkumas.

Jakko Väli on Erakond Eestimaa Rohelised liige.

Esmaspäeval kinnitas majandusministeerium, et suhtekorraldajana tuntud Viive Aasma lahkub väliskaubanduse- ja infotehnoloogiaministri Kert Kingo nõuniku kohalt.