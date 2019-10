Suurbritannia parlament kogunes Brexiti leppe üle hääletama

Briti parlament kogunes esimest korda 37 aasta jooksul laupäeval istungile, et hääletada peaminister Boris Johnsoni valitsuse Brexiti kokkuleppe üle, kirjutas Briti ringhääling BBC.

Valitsusjuht on üritanud Euroopa Liiduga saavutatud leppele leida parlamendi toetust. Peaministri endine liitlane Põhja-Iiri Demokraatliku Unionistide Partei (DUP) ja opositsiooniparteid kavatsevad leppele vastu hääletada.

Hääletus kujuneb tõenäoliselt pingeliseks, kuid valitsus on kuulanud ära kõikide parlamendisaadikute arvamused, ütles Brexiti minister Stephen Barclay.

"Nüüd on parlamendisaadikutel käes hetk hakata täitma oma kohustusi, et see lepe läbi läheks ning riik saaks edasi liikuda," ütles ta BBC hommikuprogrammis Breakfast.

Vähemalt üheksa leiboristi võib lepet toetada ning samuti loodab Johnson ka mõne toorist seadusandja toetusele, kelle ta eelmisel kuul ametist tagandas.

Johnsonil tuleb leppe heakskiitmiseks parlamendis veenda DUP-d, mis on peaaegu võimatu, või otsida mujalt hääli juurde, ütles BBC poliitikatoimetaja John Pienaar.

Johnson hoiatas Brexiti edasilükkamise eest

See on üle 37 aasta esimene laupäevane istung ja viies selline alates Teisest maailmasõjast.

Peaminister Boris Johnson esines kõigepealt saadikutele kõnega. Selles hoiatas ta saadikuid Brexiti pikendamise eest.

"Edasine viivitamine on mõttetu, kallis ja avalikkuse usaldust äärmiselt õõnestav," ütles valitsusjuht parlamendile, mis arutab lahkumislepet.

Sellegipoolest võib parlament survestada peaministrit lepe edasi lükata ning anda lahkumisleppele ainult esialgse toetuse.

Endise valitsusministri Oliver Letwini esitatud muudatus sunniks Johnsoni paluma kirjalikult EL-ilt Brexiti tähtaja pikendust kuni järgmise aasta 31. jaanuarini.

Peaminister peaks hetkel paluma pikendust juhul, kui Briti parlament hääletab laupäeval uue lahkumisleppe vastu.

Alamkoja spiikri John Bercow poolt valitud Letwini muudatus näeks ette, et lepet ei kiideta täiel määral heaks, kui ja kuni kõik teised ametliku väljaastumislepingu seaduseelnõu punktid on heaks kiidetud.

Johnson kavatses esitada ametliku eelnõu parlamendile järgmisel nädalal pärast seda, kui saadikud on hääletanud laupäeval poliitilise kokkuleppe üle.

Letwini muudatuse eesmärk on pikenduse palumisega leppeta Brexiti vältimine 31. oktoobril olukorras, kus parlament pole ametlikku eelnõu heaks jõudnud kiita.

Pärast peaministri kõnet jätkatakse küsimustega.

Šoti Rahvuspartei (SNP) fraktsiooni juht Ian Blackford ütles, et uus Brexiti-lepe ahistab Šotimaad.

"Teda (Briti peaministrit Boris Johnsonit - toim) ja tema lähikondlasi Downing Street 10 ei huvita Šotimaa," lausus Blackford. "Peaminister näitas selgelt, et ei ole huvitatud mingisugustest tõsistest aruteludest Šoti Rahvusparteiga või Šotimaa valitsusega."

Blackford märkis: "Me toetaksime igasugust mandaati, mis näeks ette lähenemist EL-iga, ühisturu, tolliliidu säilitamist või siis lihtsalt koos EL-i jäämist."

Ta jagas leiboristide liider Jeremy Corbyni seisukohta, kes nimetas uuendatud lepet halvemaks, kui see, mille pakkus välja eelmine peaminister Theresa May.