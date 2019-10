Käesolev aasta on põliskeelte aasta ning seetõttu on hõimupäevad seekord pühendatud soome-ugri keeltele. Soome-ugri hõimuliikumise edendaja Jaak Prozes ütles Indrek Kiislerile, et me saame eestlastena senisest rohkem hõimuvellede toetuseks ära teha, näiteks kasvõi ise soome-ugri keeli ja pärandit õppides, sest Venemaale loota ei saa.