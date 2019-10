Pühapäeval on jälle sajusem, kuid jätkuvalt soe

Pühapäeva öösel on ilm pilves selgimistega ning olulise sajuta. Mitmel pool on aga udu. Pärast südaööd hakkab tuul puhuma lõunakaarest 2 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on öötundideks oodata 4 kuni 8, rannikul kuni 11 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka hommik on pilves selgimistega. Mitmel pool on udu ja võib sadada uduvihma. Lõunakaare tuul on nõrk ja sooja 5 kuni 10 kraadi.

Päeval on taevas aga juba valdavalt pilves. Kui ennelõunal sajab vaid kohati uduvihma, siis pärastlõunal sajab vihma juba paljudes kohtades. Puhub kagu- ja lõunatuul 2 kuni 8 meetrit sekundis, õhtul pöördub tuul Lääne-Eestis aga edelasse. Sooja on päevaks oodata 9 kraadist 14-ni.

Esmaspäeva öösel sajab küll paljudes kohtades vihma, kuid päeval taevas selgineb ja sajud lakkavad. Tuul on nõrk ning termomeetrinäit jääb ööpäevaringselt +10 kraadi ümbrusse.

Teisipäevast alates võib vähest vihma sadada vaid kohati ja keskmiselt on päevasooja +10 kraadi ringis. Edelatuul muutub tuntavamaks.