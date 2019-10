Vene võimud: Siberi kaevanduse purunenud tamm oli ehitatud ebaseaduslikult

Laupäeval Siberis toimunud ohvriterohke tammiõnnetusega seoses on Vene võimud pidanud kinni Krasnojarski krais asuva kullakaevanduse kolm juhtivtöötajat. Samuti on kaevandusettevõtte Sisim ruumides toimunud läbiotsimine.

Sündmused ööl vastu laupäeva alguse, kui Seiba jõel murdus kullakaevanduse veehoidla tamm. Tekkinud üleujutuse tõttu hukkus vähemalt 15 inimest ning teadmata on viie inimese saatus. Vigastatuid on vähemalt 16, vahendasid Meduza ja Yle.

Üleujutus kahjustas lähedal asuvat Kuragino küla, kus elavad peamiselt kaevanduse töötajad, ning päästeteenistusel tuli inimesed asulast evakueerida. Kuna tegu oli öise ajaga, olid külaelanikud õnnetuse hetkel magamas.

Juba alguses kahtlustati, et õnnetuse põhjuseks on kaevandustegevuse reeglite rikkumine. Pühapäev on seda teooriat ka kinnitanud ning uurimiskomitee märkis, et purunenud tamm oli sisuliselt ehitatud ebaseaduslikult, rikkus kõiki nõudeid ning selle ehitamisest polnud ametivõimud isegi teadlikud.

Kriminaalmenetlust on alustatud lähtudes seadusesättest, mis käsitleb tööohutusnõuete rikkumist, kui sellega põhjustatakse rohkem kui kahe inimese hukkumine.