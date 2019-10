Esmaspäeval sadu väheneb, sooja on kuni 13 kraadi

Ilmajaama teatel on uue nädala esimene päev mõnel poole veel vihmane, kuid päeva jooksul jääb vihma vähemaks. Sooja on kuni 13 kraadi.

öösel on taevas pilves ja sajab vihma, pärast keskööd Loode-Eestist alates sadu lakkab. Paiguti on udu. Sooja on öösel 6..11 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka esmaspäeva hommikul on enamasti pilves. Lõuna-Eestis sajab veel vihma, lääne ja põhja pool on ilm olulise sajuta. Puhub mõõdukas läänekaare tuul ja sooja on 6..11 kraadi.

Päeval on juba ka selgimisi. Ennelõunal võib kohati veel vähest vihma sadada, kuid pärastlõunal saju võimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Õhusooja on päevaks oodata 8 kuni 13 kraadi, pärast lõunat hakkab aga langema.