Bercow otsustas, et saadikud ei saa esmaspäeval uuesti Brexiti leppe üle hääletada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Bercow sõnul ei ole eelnõu sisu ega tingimused muutunud võrreldes laupäevaga, mil saadikud leppe üle hääletamise edasi lükkasid.

Spiikri sõnul peaks valitsus kõigepealt valmistama parlamendile ette need eelnõud, mis on vajalikud Suurbritannia lahkumiseks Euroopa Liidust.

"On selge, et eelnõud on sisuliselt samad. See küsimus otsustati vähem kui 49 tundi tagasi. Pärast enam kui kolm tundi kestnud arutelu hääletas alamkoda 322 poolt ja 306 vastu Oliver Letwini täiendust, mis ütles nii: "alamkoda kaalus asja, kuid hoiab oma heakskiitu seniks, kuni on parlamendis toetuse saanud täideviiv seadusandlus"," põhjendas Bercow.

Johnson alustas esmaspäevast parlamendiistungit nõudmisega, et see hääletaks lahkumisleppe üle, mille üle seadusandjad laupäeval keeldusid hääletamast, teatas peaministri kantselei.

Juba varem arvati, et alamkoja spiiker John Bercow ei pruugi uut hääletust lubada, sest üldiselt ei näe parlamendi reeglid ette sama eelnõu kaalumist samal istungjärgul, kui asjaolud muutunud ei ole.

Johnsoni valitsus esitab parlamendile ka eelnõud, mis on vajalikud Brexiti-leppe jõustamiseks. Laupäeval seati leppe heakskiitmise tingimuseks nende õigusaktide vastuvõtmine, kuid debatt nende üle võib kujuneda pikaks. Analüütikute sõnul võib see isegi kiirmenetluse korral võtta nädalaid.

Alamkoda nõudis laupäeval, et peaminister saadaks Brüsselile kirja palvega Brexit edasi lükata.

Laupäeva õhtul saatis Johnson Brüsselile kolm kirja. Ainsana neist allkirjastas ta kirja, milles ta ütles, et on pikendamisele täielikult vastu, sest see pole Ühendkuningriigi ega EL-i huvides.

Šotimaa kõrgem tsiviilkohus arutab esmaspäeval, kas Johnson rikkus pikenduspalve allkirjastamata jätmisega seadust.

Euroopa Liidu ametnikud jätkasid esmaspäeval ettevalmistusi Brexitiks 31. oktoobril.

"EL jätab kõik variandid avatuks ja on seega algatanud ratifitseerimismenetluse, et selle saaks esmaspäeval Euroopa Parlamendile esitada," ütles üks EL-i diplomaat.

Peaministri vastased üritavad moodustada liitu, et lisada leppele parandusi, mis võivad sundida Johnsonit kas nõustuma bloki tolliliitu jäämisega või loobuma leppest ja nõustuma Brexiti edasilükkamisega.

Tööpartei üritab sõlmida liitu Johnsonit varem toetanud Põhja-Iiri Demokraatlik-Unionistliku Parteiga (DUP) ja seada lahkumisleppe tingimuseks, et Ühendkuningriik jääb Euroopa Liidu tolliliitu.

Peaministri ja tema toetajate sõnul teeks see Brexiti mõttetuks, sest Ühendkuningriik oleks EL-iga liigselt seotud ega saaks iseseisvalt kaubandusleppeid sõlmida.

DUP keeldus Johnsoni lepet toetamast, sest see looks kaubandusbarjääri Põhja-Iirimaa ja ülejäänud Suurbritannia vahele. Tolliliit hoiaks selle ära.

Saksamaa on avatud Brexiti lühikeseks tehniliseks ajapikenduseks

Saksa välisminister Heiko Maas ütles esmaspäeval, et Berliin on valmis Brexiti tähtaja lühiajaliseks edasilükkamiseks, kui Briti parlament vajab rohkem aega parlamendi heakskiidu saamiseks väljaastumislepingule.

"Kui Suurbritannias on probleeme ratifitseerimissammudega, siis ma ei välistaks lühikest tehnilist pikendust," lausus ta ajakirjanikele.

Maas ütles, et kui Briti alamkoda oleks leppe tagasi lükanud, oleks Euroopa Liidu liikmesriikide olukord keerulisem.

"Kas sellele asjale on pikendust vaja, peab Euroopa Liidus uurima ja siis otsustama. Aga ma ei arva, et praegu oleks mõistlik või kohane selle üle spekuleerida," ütles minister.

Majandusminister Peter Altmaier ütles samuti, et oleks lühikesele pikendusele avatud.

"Hea ja korrapärane lahendus on endiselt võimalik, kui Boris Johnson proovib nüüd parlamendis parteideülest lahendust leida," ütles ta ajalehele Bild.

"Ühendkuningriigi sisesed võimumängud võivad ohtu seada töökohad ja jõukuse. Kui on vaja paarinädalast pikendust, ei oleks mul selle vastu midagi," ütles Altmaier.

Kantsler Angela Merkeli kõneisik Steffen Seibert keeldus kantsleri seisukohta täpsustamast ja ütles, et liikmesriigid peavad üksteisega konsulteerima.

Briti alamkoda seadis lahkumisleppe heakskiitmise tingimuseks leppe ratifitseerimiseks vajalike õigusaktide vastuvõtmise.

Nael kerkis Brexiti optimismi tõttu viie kuu kõrgeimale

Briti naelsterling kerkis esmaspäeva hommikul dollari suhtes viie kuu kõrgeima tasemeni, kuivõrd turud olid Brexiti osas optimistlikud.

Kell 11:30 kerkis nael 1,3012 dollarini, mis on kõrgeim tase alates maist. Hiljem see taandus reedesele 1,2984 dollari tasemele. Euro oli 85,99 penni juures stabiilne.

"Turud on hakanud hinda kohendama vastavalt parimale stsenaariumile, mis on leppe heakskiitmine sel nädalal, ja siis väike edasilükkamine vajaliku seadusandluse vastuvõtmiseks," ütles CMC Marketsi analüütik Michael Hewson.

"Aeg näitab, kas see optimism kujuneb enneaegseks või mitte," lisas ta.

Johnson proovis esmaspäeval veenda parlamenti tema uut Brexiti lepet heaks kiitma ja vältima Brexiti järjekordset edasilükkamist.

Laupäeval keeldusid rahvasaadikud lepet toetamast enne kui on vastuvõetud selle jõustamiseks vajalikud õigusaktid. See sundis peaministrit taotlema Brüsselilt Brexitile pikendust.

"Naela tugevnemise taga on peamiselt lootus, et on tõenäolisem Brexiti pikendus, mis võib viia parema lahkumisleppeni kui praegu laual olev," ütles Accendo Marketsi kaupleja Samuel Springett.

Nael tõusis viie kuu kõrgeima tasemeni ka läinud nädalal, kui Brüssel ja London teatasid uue lahkumisleppeni jõudmisest.