Manija saare suvitajatest jäi kaks maha uut reisi ootama

Manija saarel elavad Kihnu maalambad on harjunud, et kevadel sõidutatakse nad Kihnu Virve pardal Manilaiule ja sügisel tagasi koju. Esmaspäeval oli loomaomanikul kavandatud viimane reis, aga üks lammas otsustas siiski saarele jääda.

Anneli Ärmpalu-Idvand, loomaarst ja Kihnu maalamba kasvatajate seltsi president, sõidab praamile. Peale tema ja Mark Soosaare, kes mandrilt oma lammastele heina toob, pole praamil kedagi. Sõit Manilaiule kestab vaevu kümme minutit, seejärel pisut liikumist saarel, ja ongi lambad.

Loomad on juba õhtul kokku kogutud, sest seda tunni ajaga, mil praam Manijal peatub, muidu ära ei teeks. Nüüd jääb üle loomad käru peale ajada ja see käib kiiresti. Aga jah, üks noor utt ei andnud end eelmisel päeval kätte ja jälgib ka nüüd toimuvat eemalt. Niisiis jääb reisiplaan katki ka ühel vanal lambal, et segaduses noor omale uut karja ei läheks otsima. Neile tuleb eraldi järele minna.

"See on noorem lammas ja noorematel vahel on niisugust segadust, et nad ei tea, kas tuleb siia varjualusesse tulla või parem mitte. Et äkki ikkagi on parem siin koplis olla. Aga kui me nüüd ühe vana julge siia seltsiks jätame, siis nad nii-öelda kommunikeeruvad omavahel ja saavad aru, et kasulikum on ikka talveks koju minna. Selle käru peale läheb kevadel 27 ja sügisel 24. Eks nad söövad end siin korralikult täis rannaniidul," ütleb Ärmpalu-Idvand.

Kihnu maalambale on tänavune aasta tähtis, sest nad kuulutati ohustatud tõuks.

"Ma kohe näen, et nad on enesekesksed ja tähtsust täis. Nad saavad suurepäraselt aru, et lõpuks ometi nad on oma väärika positsiooni saanud. See tähendab seda, et nüüd on ka siis ametlikult riik tunnistanud, et tegemist on põlistõuga, mis väärib säilitamist, väärib kaitset. Kõige olulisem ongi siin just selline moraalne tugi. Ja teisest küljest muidugi loodame, et kasvatajad saavad pisut materiaalset tuge," lisab Ärmpalu-Idvand.

Anneli Ärmpalu-Idvand on oma sadakonna lambaga Manija saare ja Tõhela elamise vahet sõitnud ligi 20 aastat. Pole siis ime, et ta on sinna juba lambapoegi rajanud. Kihnu maalamba vill pidavat olema palju pehmem kui tavalistel lammastel.