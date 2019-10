Kohtla-Järvel avatud linna keskne liiklussõlm tekitab palju segadust, sest paljude juhtide jaoks on see lahendatud ebaloogiliselt. Kohtla-Järve linnajuhid ütlevad, probleemi pole ja inimesed peaks olema liikluses tähelepanelikumad.

Kohtla-Järve kaht keskset tänavat, Järveküla teed ja Kalevi tänavat ühendaval uuel ringteel on Jõhvi poolt tulles kaks sõidurada, millest vasakpoolsest võib sõita otse ja parempoolsest vaid paremale.

Harjumus, ringtee lahendus ja liiklusmärkide vähesus on üheskoos tekitanud olukorra, kus juhid tahavad parempoolselt rajalt otse sõita. Alguses tegi politsei rikkujatele trahvi, kuid sellest loobuti, kui selgus, et ristmiku liikluslahendus on paljudele niivõrd segane, et autojuhtidele tuleb teha selgitustööd.

"Me lähtume ikkagi olukorrast ja lähtume sellest, kuidas liiklejad saavad aru oma käitumisest. Me ei saa öelda, et me ei trahvi kolm päeva ja siis hakkame trahvima, me lähtume ikkagi kohapealsest situatsioonist," ütles olukorda kommenteerides Jõhvi politseijaoskonna patrullitalituse juht Hannes Heinsar.

Kohtla-Järve abilinnapea Deniss Veršinini arvates on liikluslahendus loogiline. Neil autojuhtidel, kes liiklusmärkidest aru ei saa, soovitas linna juht uuesti autokooli minna. Küll möönis abilinnapea, et kui tehakse arukaid ettepanekuid olukorra parandamiseks, siis on linnavalitsus valmis neid rakendama.

Ringristmikku testimas käinud Jõhvi politseijaoskonna patrullitalituse juht Hannes Heinsar ja suurte kogemustega autojuht Tarmo Müür tõid esile mitu parandamise varianti. "See liikluskorralduse vahend, mis näitab, milliselt sõidurajalt saab teha parempööret või sõita ringile, on pandud natukene hilja, et juhid saaksid sellest lähtuda ja vastavalt käituda," sõnas Heinsar.

Tarmo Müür lisas: "Teine asi, mida annaks seal ümber teha, on see, et ringristmikul olev ohutussaar teha suunava kujuga, et esimesest reast sul ongi võimalik ainult paremale minna, et sul ei tekiks visuaalset tahtmist otse sõita. Võibolla võiks olla üldse ainult üks rada, sest seal ei olegi mõtet sellel kahel real. See teine rada tekitab ainult oluliselt segadust ja arusaamatust ohtlikke olukordi – see on väga ebaselge lahendus."