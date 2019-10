Otse kell 14: Martin Helme rahapesu tõkestamisest

Möödunud nädalal USA-s visiidil viibinud Helme (EKRE) lasi sealsel advokaadil endale selgeks teha, millised on Eesti võimalused Danske ja Swedbanki rahapesujuhtumi uurimiste raames raha saada.

Helme teatas, et arutas ühes rahvusvahelises advokaadibüroos, kuidas tagada, et Ameerika võimude poolt algatatud uurimised Eestis tegutsenud pankade rahapesu rikkumistes, mis lõpevad väga tõenäoliselt ülisuurte trahvidega, toimuks nii, et Eesti oleks protsessis kogu aeg kaasatud ning valdav osa trahvist laekuks lõpuks Eesti eelarvesse.