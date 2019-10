Audit: mitmed kõrgharidusreformi eesmärgid pole täitunud

Riigikontroll keskendus auditis "Kõrgharidusreform ja tööjõuvajadused" sellele, kas 2013. aastal rakendunud kõrgharidusreformi järel on kõrgharidusvaldkond soovitus suunas muutunud - kas on paranenud ligipääs kõrgharidusele ja haridussüsteem arvestab rohkem tööjõuvajadustega.

Auditi tulemusel selgus, et muutused on toimunud ainult osaliselt. Kõrgkooli astunute osakaal erinevate sotsiaalsete rühmade hulgas on jäänud sisuliselt samaks. Kuna reform algas ajal, mil potentsiaalseid õppima asujaid oli aasta-aastalt vähemaks jäänud, kahanes ka kõrgkooli astujate absoluutarv aastatel 2008-2018 umbes 17 000 üliõpilaselt 13 000 üliõpilaseni.

Sotsiaalselt kõige keerulisemas seisus oleva kahe rühma, registreeritud töötute ja toimetulekuraskustes inimeste vastuvõtt kõrgkooli on kasvanud võrdlemisi vähe. Vähe on muutunud ka nende inimeste hulk, kes on pärit toimetulekutoetust saanud leibkonnast ja läinud kõrgkooli: 2012. aastal oli niisuguseid inimesi 286, mullu aga 362.

Üliõpilaste töötamine ei ole reformi järel vähenenud - 2013. aastal töötas regulaarselt 50 protsenti ning ajavahemikul 2016-2018 keskmiselt 53 protsenti üliõpilastest. Eurostudenti uuringu järgi on töötavaid üliõpilasi Euroopa Liidu riikide võrdluses Eestist rohkem ainult Saksamaal.

Riigikontrolör Janar Holm ütles ERR-ile, et üliõpilaste töötamine pole probleem, kuid muutub probleemiks siis, kui töötamine hakkab õppimist segama või töötatakse seepärast, et muul viisil ei ole võimalik toime tulla. Audit näitas ka seda, et töötavate üliõpilaste tulemuslikkus õppes pole sugugi halb.

"Aga arvan, et küsida maksab küll, kas õppetoetussüsteem on see, mis annab üliõpilasele tegelikult võimaluse rahulikult õppetööle keskenduda. Töötamine ei tule iseenesest kunagi kahjuks tulevikus tööturule minevatele inimestele," lisas riigikontrolör.

Kuna keerulise sotsiaalmajandusliku olukorraga inimeste juurdepääs kõrgharidusele ei ole eriti paranenud, peaks haridusministeerium Holmi sõnul hindama, kas nad on olukorraga rahul või võiks seis parem olla.

"Siin tuleb muidugi hinnangutega ettevaatlik olla. Võib-olla kui kõrgharidusreformi poleks olnud, oleks olukord olnud veel hullem," tõdes ta.

Reformi järel ei ole kasvanud üliõpilaste vastuvõtt nendele erialadele, mille spetsialiste on tööjõuturul enim puudu. Ehkki riik on kindlaks määranud erialad, mille spetsialiste on eriti juurde vaja, vastab neist 13 õppekavagrupist riigi ootustele vastuvõtt vaid IKT, meditsiini ja tervishoiu valdkonnas.

Lisaks toob audit välja, et kõrgharidusreformiga võttis riik vastutuse kõrgkoolide ülalpidamise eest, kuid pole selge, milline on kõrghariduse tegelik rahastamisvajadus. Kõrgkoolid ise ei pea enda rahastamist praegustel tingimustel kestlikuks ning probleemiks on õppejõudude palk.

Seoses reformiga kasvasid rahaeraldused ülikoolidele tunduvalt: kui 2012. aastal läks kõrgkoolidele kokku 87,3 miljonit eurot, siis eelmiseks aastaks oli see summa jõudnud 143,9 miljoni euroni.

Audit sedastab, et kuna kõrgkoolide rahastamisandmed ei ole võrreldavad ega läbipaistvad, muu hulgas näiteks seetõttu, et õppetegevuse kulude eristamine teadustegevuse kuludest on suures osas hinnanguline, ei ole võimalik saada täielikku ülevaadet, kui palju on kõrghariduse jaoks raha vaja.

"Rahastamisega pole ju peaaegu keegi rahul. Tõepoolest, kõrgkoolid said reformijärgsetel aastatel oluliselt lisaraha juurde. Nüüd on lisarahastamine takerdunud ja ülikoolid viitavad sellele, et õppejõudude palgad jäävad juba alla üldhariduskoolide õpetajatele. /.../ Siin on nüüd see koht, kus haridusministeerium ja kõrgkoolid peaksid selgemalt sisse vaatama kõrgkooli numbritesse ja rääkima sellest, kui palju ja kust on raha puud ning võtma ühise positsiooni, kas meil on dubleerimist või ei ole," rääkis Holm.

Samas tõi audit välja ka positiivset, näiteks on õpingute katkestamine vähenenud ja nominaalajaga lõpetamine paranenud. Kui 2012. aastal katkestas õpingud ligi 17 protsenti tudengeist, siis viis aastat hiljem oli see arv kahanenud 14 protsendini.

Nominaalajaga lõpetamine on paranenud esimeses ja teises õppeastmes, kuid halvenenud doktoriõppes. Ka on kasvanud sisseastujate arv peaaegu kõigis õppekavagruppides, kus tudengid saavad erialastipendiumit.

Välisüliõpilaste vastuvõtt on 2012.-2018. aastal kolmekordistunud ja sellele on kaasa aidanud uute ingliskeelsete õppekavade avamine pärast reformi.

Riigikontroll soovitas haridusministeeriumil töötada koostöös kõrgkoolidega hiljemalt 2020. aasta jooksul välja arvestuslikud alused ja finantsmudel, mis võimaldaks kõrgkoolide rahalist seisu võrdlevalt hinnata ja selle põhjal välja selgitada, kas ja millistel tingimustel on eri kõrgkoolide rahastamine jätkusuutlik.

Lisaks soovitas riigikontroll vaadata üle erialastipendiumite loend ja laiendada nende maksmist eelkõige erialadel, mille spetsialistidest on suurim puudus.

"Teine asi on erialad, kus on valjuhäälne nõudlus, aga maksujõudu pole - tegelikud palgad on madalad, töökohad potentsiaalselt tulevikus tekkivad. Me ei saa noortele midagi ette heita, kui nad teevad valikuid huvitavuse, aga ka perspektiivsuse järgi. Kui on madalad palgad, siis ei ole võimalik seda lahendada kõrgharidussüsteemi sees. Seda tuleb lahendada laiemalt," tõdes riigikontrolör.

Haridusministeerium ei ole kõigi auditi hinnangutega nõus

Haridusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler Indrek Reimand ütles, et võib-olla on veel vara kõrgharidusreformi kõiki oodatud tulemusi hinnata, kuid ministeeriumi hinnangul on reform suures osas oma eesmärgi täitnud.

"Tõepoolest, töötavate tudengite arv ei ole langenud, aga päris kindlasti on kõrgharidussüsteem muutunud õiglasemaks ja ka kättesaadavamaks. Selle hinnanguga, et ei ole muutunud kättesaadavamaks, me ei ole nõus. Ega ka mõne teise riigikontrolli hinnanguga, näiteks sellega, et meie õppe vastavus tööturule ei ole paranenud," lausus ta.

Reimand selgitas, et eesmärk, mis reformiga püstitati, oli vähendada katkestamist ja parandada nominaalajaga lõpetamist.

"Need on päris kindlasti saavutatud. Päris kindlasti on ka tööjõuturule vastavus paranenud ja seal on oodata muudatusi veel, mis ei ole realiseerunud, kuna näiteks praegu kokku lepitud halduslepingud ei ole kuigi palju veel mõju avaldanud," rääkis asekantsler.

Auditis tehtud ettepanekuga vaadata üle erialastipendiumite loend oli ta põhimõtteliselt nõus ja märkis, et siis tuleb vaadata, milliseid erialasid on vaja toetada. Erialastipendium on üks meede üliõpilaste valikute suunamiseks, kuid see sõltub Reimandi sõnul riigieelarve võimalustest. Ta märkis, et praegu makstakse erialastipendiumeid õpetajakoolituses ja niinimetatud nutika spetsialiseerumise valdkondades. Need valdkonnad tuleb üle vaadata ja küsida, kas niisuguseid stipendiume oleks vaja ka mõningates valdkondades väljaspool nutikat spetsialiseerumist.

Asekantsler rõhutas, et kõrgharidus vajab kindlasti lisaraha ja kui auditis öeldakse, et ei ole selge, kui palju seda tarvis on, siis peegeldab see hinnang lihtsalt erinevate arvamuste olemasolu, küll aga on enam-vähem kõik ühel nõul, et lisaraha on tarvis.

"Unistuste piir on loomulikult kaugel ja ei ole võimalik, aga viimasel ajal ei ole kõrghariduse rahastamine kahjuks suutnud kaasas käia mitmesuguste kulude kasvuga ja muu hulgas ka näiteks õpetajate palga kasvuga, mis tähendab, et õppejõudude töötasu konkurentsivõimelisus on langenud ja seetõttu kõrgharidus päris kindlasti lisaraha vajab," ütles Reimand.

Tema sõnul ei muuda audit kindlasti ministeeriumi poliitikat radikaalselt - suuremalt jaolt on välja toodud probleemid teada, ehkki kõigi hinnangutega haridusministeerium nõus ei ole -, aga kindlasti arvestatakse seda sisendina ka praegu käimasolevates haridusstrateegia aruteludes.