Putin ja Erdogan leppisid kohtumise kokku 15. oktoobril telefonitsi.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ennustas, et läbirääkimised tulevad keerulised ja pikad.

"Selge, et kiiresti ei tule sealt midagi," vastas ta ajakirjanike küsimusele, kui pikaks tema arvates läbirääkimised venivad.

"Paljugi mis, läbirääkimised tulevad väga keerulised, see on ilmselge, seetõttu istuvad (presidendid) pikalt," lisas Peskov.

Tema sõnul võtab Putin Türgi presidendiga jutuks väga karmid avaldused, mida Ankara on Washingtoniga vahetanud.

"Oleme tunnistajaiks väga karmidele avaldustele Ankara ja Washingtoni vahel, seepärast Putinil on, millest oma ametivennaga rääkida," sõnas pressisekretär.

Vene poole ootuste kohta Putini-Erdogani läbirääkimistele, sõnas Peskov: "Venemaa tahab arutada asjade seisu Kirde-Süürias, mõista toimuvat paremini, saada teavet Türgi plaanide kohta, võrrelda seda meie kavadega Süüria olukorra poliitilisest lahendamisel."

Küsimusele, millisel juhul võiks Venemaa soostuda Türgi julgeolekupiirkonna loomisega Kirde-Süürias, kostis ta, et Venemaal on küllalt järjekindel seisukoht, mis on kõigile hästi teada.

"Me suhtume mõistmisega Türgi muredesse omaenda julgeoleku tagamisega võitluses terroristlike elementidega, kuid samas arvestame, et kõikidel sammudel on nende muredega võrdeline iseloom. Ja need teod ei tohi mingil viisil pärssida Süüria olukorra poliitilisest lahendamist," ütles Peskov.

Ta rõhutas, et Erdogani visiit on tähtis, ja kuigi presidentide kõneluste peateema on Süüria olukord, pööravad nad tähelepanu ka kahepoolsele päevakorrale.

"Loomulikult kasutavad riigijuhid alati kohtumisi selleks, et võrrelda kellasid kahepoolseis asjus. Te teate, et Türgiga ühendab meid terve kaubandus-majanduslike suhete kompleks," ütles pressisekretär.

Putini ja Erdogani läbirääkimised toimuvad päeval, mil lõppeb Ankara 120-tunnine ultimaatum Süüria kurdidele.

Läinud nädalal, pärast läbirääkimisi USA asepresidendi Mike Pencega teatas Türgi pealetungi ajutisest peatamisest Kirde-Süürias, et anda kurdidele aega oma vägi tagasi tõmmata.

See on juba kaheksas Putini ja Erdogani kohtumine sel aastal ja ajapiirangut sellele seatud ei ole. Eeldatavasti annavad nad pärast kohtumist pressikonverentsi.