Johnson on korduvalt lubanud, et viib Brexiti ellu 31. oktoobriks.

Peaminister loodab saada teisipäeval parlamendi esialgse heakskiidu Brexiti eelnõule, mis on vajalik läinud nädalal Brüsseliga sõlmitud väljaastumislepingu jõustamiseks.

Seejärel loodab ta saada alamkojalt lubaduse kiita kolme päeva jooksul heaks terve lahkumislepe. See võib 110-lehekülge pika dokumendi puhul aga keeruliseks osutuda.

Juhul kui parlament kummagagi ei nõustu, oleks see suur tagasilöök Johnsonile ja see tähendaks tõenäoliselt Brexiti edasilükkamist.

Laupäeval sundis parlament Johnsonit paluma Euroopa Liidult Brexitile kolmekuist ajapikendust. Euroopa Liidu liidrid kaaluvad oma edasisi samme sõltuvalt alamkoja otsustest.

Pikendus võib anda Briti opositsioonile aega, et püüda tagada lahkumislepe, mille järgi jääks kaubandussidemed Euroopa Liiduga lähedamaks kui Johnsoni kavandatud lepes.

Euroopa-meelsed britid peavad ka massimeeleavaldusi, kus nõutakse teise Brexiti referendumi korraldamist.

Lisaks sellele võib pikendus anda Johnsonile võimaluse korraldada ennetähtaegsed valimised, kus ta võib võita parlamendis enamuse oma leppele heakskiidu saamiseks.

Mõlema teisipäevase hääletuse võit aga ei taga sugugi, et Johnsonil õnnestub Ühendkuningriik allesjäänud kaheksa päeva jooksul blokist välja viia.

Opositsiooniline Tööpartei on tõotanud võidelda valitsuse katsete vastu seadusandlus peadpööritava kiirusega läbi suruda.

Ilmselt püüavad leiboristid ja selle liitlased lähema kolme päeva jooksul lisada eelnõudele valitsusele vastumeelseid parandusi.

"Leiboristid kasutavad iga võimalust, et väljaastumislepingu seaduse menetlemise protsessis tagada töötajate õigused, kaitsta meie majandust ning kindlustada, et rahvale antaks lõplik sõna," kirjutas erakonna rahandusala pressiesindaja John McDonnell ajalehes Daily Mirror.

"Parlamendiliikmetel on võimalus lükata tagasi võlts valik Boris Johnsoni halva lepingu ja lepingu puudumise vahel," lisas ta.

Valitsusallikad ütlesid Daily Telegraphile, et Johnson võib võtta eelnõu tagasi, kui sinna surutakse tooridele vastuvõetamatuid parandusi. Samad allikad hoiatasid, et Johnson püüab sellisel juhul korraldada ennetähtaegsed valimised, mis võidakse korraldada juba järgmisel kuul.

Johnsoni sõnul soovivad britid Brexitile lõpuks ometi lahendust.

"Avalikkus ei soovi enam viivitusi, seda ei taha ka Euroopa liidrid ega mina," lausus peaminister esmaspäeval.

EL otsustab Brexiti-pikenduse üle lähipäevil

Euroopa Liidu liidrid otsustavad Brexiti järjekordse edasilükkamise üle lähipäevil, kuid otsus sõltub arengutest Londonis, ütles Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk teisipäeval.

"See sõltub suurel määral sellest, mida Briti parlament otsustab või ei otsusta," ütles Tusk.

Briti parlament keeldus laupäeval ja esmaspäeval peaminister Boris Johnsoni sõlmitud lahkumisleppele heakskiitu andmast enne selle jõustamiseks vajalike eelnõude vastuvõtmist.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker kurtis, et Brexitile on raisatud palju aega ja energiat, mida oleks saanud kulutada Euroopa Liidule.

Juncker: EL ei ratifitseeri Brexiti-lepet enne britte

Euroopa Liit on leppega Brexiti tagamiseks andnud kõik endast oleneva, ütles Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker teisipäeval ja lisas, et blokk ootab enne lahkumisleppe ratifitseerimist Briti parlamendi otsust.

Juncker väljendas kurbust, et Ühendkuningriik 31. oktoobril Euroopa Liidust lahkuda kavatseb ja ütles: "Vähemalt saame me endale otsa vaadata ja öelda, et tegime kõik mis saime, et tagada selle lahkumise korrapärasus."

"Nüüd peame me jälgima sündmusi Westminsteris. Ei ole võimalik, ei ole mõeldav, et see parlament ratifitseeriks lepingu enne kui Westminister selle ratifitseerinud on," ütles ta kõnes Euroopa Parlamendile.